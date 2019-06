Heute ist der siebte in Folge mit Temperaturen über 30 Grad. Hoch Ulla hat bisher in Bayern Temperaturen von bis zu 38 Grad gebracht. Nach einer kaum spürbaren Kaltfront am Freitag sorgt Hoch Vera heute sogar für Temperaturen bis 39 Grad. Damit wird dieser Juni der wärmste Juni seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnung im Jahr 1881.

Warnung vor hohen UV- und Ozon-Werten

Die heiße Luft kommt aus dem Norden Marokkos und ist sehr trocken. In Kombination mit viel Sonnenschein ist die UV-Strahlung wieder sehr hoch. Auf der 11-stufigen Gefahrenskala werden Werte von 8 bis 9 erreicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vor längerem Aufenthalt im Freien und rät zu Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor.

Wegen der hohen Ozonwerte bittet das bayerische Landesamt für Umwelt Autofahrer, Fahrten auf ein notwendiges Maß zu beschränken. Heute werden in Nordbayern Werte von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erwartet, in Südbayern 190 Mikrogramm. Bei Werten über 180 Mikrogramm wird anfälligen Personen geraten, körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden.

Hitze in der Stadt - Waldbrandgefahr auf dem Land

Die größte Hitze wird heute im Raum Aschaffenburg, bei Kahl am Main und im nördlichen Mittelfranken erwartet. Generell ist die Hitzebelastung in den Städten am größten. Dazu kommt noch, dass die Waldbrandgefahr vielerorts die höchste der fünf Gefahrenstufen erreicht hat. Schon eine Zigarette oder eine Glasscherbe, die dann wie ein Brennglas wirkt, kann einen Waldbrand auslösen.

Der Ausblick verspricht Linderung

Morgen ist der letzte Tag der Hitzewelle. Es wird schwülheiß und es wird mit zum Teil unwetterartigen Gewittern gerechnet. Alle Hitzegeplagten können sich auf die Zeit ab Dienstag freuen. Dann liegen die Temperaturen nur noch um 25 Grad.

Europaweit Entspannung in Sicht

Auch in anderen Teilen Europas kühlt es sich nach fast einer Woche mit Rekordtemperaturen, Hitzetoten und Waldbränden wieder langsam ab. In Frankreich und Spanien gingen die Temperaturen schon heute zurück, Europaweit starben mindestens acht Menschen an den Folgen der Hitze.