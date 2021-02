Der Ischgl-Moment für Polen? Nach der Großparty in Zakopane

Polen lockert – und die Menschen feiern, hemmungslos und ohne Schutz. Touristen, die die Skigebiete rund um Zakopane stürmen ebenso wie Einheimische, die nachts die Einkaufsmeile "Krupowki" zu Partyzone erklären. Bilder und Filme davon wurden ins Netz gestellt und gelangten auch ins Fernsehen - Szenen wie aus einem Lehrfilm, wie man es eben nicht macht zu Corona-Zeiten.

Ansturm auf das Einkaufszentrum in Zakopane

Im gerade erst wieder eröffneten Skiort Zakopane drängte sich am Wochenende eine wachsende Besuchergruppe vor einem Einkaufszentrum um einen Gitarristen und schunkelte im Takt. Viele hatten noch Pistenschnee auf der Mütze. Die Menschen standen dicht an dicht, oft ohne Schutzmaske und sangen den Text eines bekannten polnischen Schlagers. Die Aufnahmen davon sendeten Schockwellen durch Polen. Alle Nachrichtensendungen brachten sie.

Politiker und Ärzte reagieren entsetzt

Gesundheitsminister Adam Niedzielski, der die jüngsten, vorsichtigen Lockerungen auch damit begründet hatte, dass die Polen vorsichtig seien und gelernt hätten, mit der Pandemie umzugehen, fehlten die Worte.

"Was wir am Wochenende beobachtet haben, vor allem die Bilder aus Zakopane, das ist schwer zu kommentieren. Ich möchte nicht, dass Zakopane und die Krupowki-Straße den Anfang der dritten Welle in Polen bedeutet." Polens Gesundheitsminister Adam Niedzielski

Aus dem ersten Lockdown nichts gelernt: Ein Rückfall zeichnet sich ab

Schon im Sommer, als Politiker der regierenden PiS-Partei verfrüht behaupteten, Corona sei besiegt, fielen die Menschen in den Urlaubsorten an der Ostsee durch Sorglosigkeit auf. Das bereitete womöglich den Boden für die zweite, auch in Polen viel heftigere Corona-Welle – mit so vielen Toten, dass gegen Jahresende doppelt so viele Menschen ins Sterberegister Eingang fanden wie im Durchschnitt der letzten Jahre.

Nach Schließung von Restaurants, Hotels und Fitnesszentren im Herbst fielen die Zahlen wieder: Auf eine 7-Tage-Inzidenz von aktuell gut hundert. Erst in den letzten Tagen stieg die Zahl der gemeldeten Fälle wieder leicht, aber doch erkennbar, an.