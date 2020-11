vor 12 Minuten

Der gewählte US-Präsident Joe Biden wird 78 Jahre alt

Joe Biden, gewählter Präsident der USA, feiert an diesem Freitag seinen 78. Geburtstag. Bei seiner Amtseinführung wird er der älteste der 46 Präsident in der US-Geschichte sein - nicht nur eine Last sondern auch eine Chance für die gespaltene Nation.