Der Gastgeber: Bundeskanzler Kurz und sein EU-Gipfel in Salzburg

"Das ist ein informeller Gipfel, das bedeutet, es werden keine Beschlüsse gefasst. Es gibt dafür umso mehr Raum für Debatte dort und auch so etwas muss gut vorbereitet sein." Sebastian Kurz, Bundeskanzler Österreich

Österreichs Bundeskanzler muss sich beim EU-Gipfel auf das Machbare konzentrieren

Mehr Platz für Debatten braucht Sebastian Kurz in jedem Fall. Denn Österreichs Kanzler moderiert in Salzburg den sehr kontroversen Diskurs innerhalb der EU-Staats- und Regierungschefs - und hofft, ihn bei diesem EU-Gipfel in seine Richtung zu bewegen. Seine Vorbereitungsgespräche in Berlin, Paris und Rom in den beiden vergangenen Tagen haben dem österreichischen Bundeskanzler nochmals gezeigt, wie sehr die Ansichten beim Thema Flüchtlingspolitik auseinanderliegen. Für Kurz heißt es daher: Keine bestehenden Gräben vertiefen, sondern auf das schauen, was machbar ist, vor allem beim Thema Außengrenzschutz.

"...nämlich eine Stärkung von Frontex personell, nicht irgendwann, sondern schon im Jahr 2020, aber auch eine Ausweitung des Mandats, damit Frontex mit Transitländern zusammenarbeiten kann." Sebastian Kurz, Bundeskanzler Österreich

Kurz will weniger Migration in die EU

Kurz betrachtet das drastische Zurückfahren der Migrationsankünfte in der EU als eines seiner wichtigsten Anliegen, und weiß sich dabei unterstützt von Italien, Ungarn sowie einigen weiteren Staaten. In Italien sei die Zahl der Migrationsankünfte seit Beginn dieses Jahres um 80 Prozent zurückgegangen, stellte Kurz in Rom fest. Das sei für alle in der EU gut und in Salzburg müsse man an einer gesamteuropäischen Lösung der Flüchtlingsfrage arbeiten.

Hardliner und Brückenbauer zugleich - Kurz' scheinbar unlösbarer Zwiespalt

Zu Beginn der österreichischen Ratspräsidentschaft im Juli hatte Kurz angekündigt, er wolle Brückenbauer in der Europäischen Union sein, und die Spannungen innerhalb der EU abbauen. Zugleich positioniert sich Österreichs Bundeskanzler mit seinem Koalitionspartner FPÖ in Fragen der Sicherheit im Lager der Hardliner. Innenpolitisch hat die schwarz-blaue Koalition das Asylrecht sowie die Abschiebemodalitäten verschärft. Europapolitisch will Kurz das Thema Außengrenzschutz weiter in seinem Sinne vorantreiben.

"Wir wollen einen Schwerpunkt setzen auf das Thema der Sicherheit. Wir wollen ein Europa schaffen, das schützt. Ein Europa, das zum einen uns Sicherheit gibt, aber das natürlich auch den Wohlstand absichert, der in Europa geschaffen und aufgebaut wurde." Sebastian Kurz, Bundeskanzler Österreich

Der EU-Gipfel verspricht "Bilder für die Welt" aus Salzburg

Er habe sich mit einem "guten Gefühl" auf den EU-Gipfel daheim vorbereitet, lobt sich Österreichs Bundeskanzler. Sein Land dürfe Gastgeber sein und die Bilder von Salzburg, das sich derzeit spätsommerlich sonnig präsentiert, würden in die Welt gehen – und dies, so Kurz zutreffend, werde den Tourismus stärken.