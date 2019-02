Der Fall Relotius und die Glaubwürdigkeit des Journalismus

Als am 19. Dezember die Eilmeldung vom Betrugsfall Relotius die Runde machte, fielen die Reaktionen in der Branche recht unterschiedlich aus. Im "Mediensalon" von taz, Deutschem Journalisten-Verband Berlin und Deutscher Journalisten-Union/ver.di haben Medienmacher mit etwas Abstand noch einmal über den Fall und seine Folgen gesprochen. Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, erinnert sich an ihr spontanes Gefühl.

"Das hat uns gerade noch gefehlt. Bei all der Debatte, bei all den Abwehrkämpfen, die wir für demokratisches Selbstverständnis führen müssen, und dann so ein Fall, wo natürlich die ganzen rechten Schreihälse sich hinsetzen und sagen: Haben wir’s doch gewusst." Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau

Viel Wirbel um das Genre "Reportage"

Hajo Schumacher, ehemaliger Spiegel-Redakteur und freier Autor, sieht die Aufmerksamkeit, die Reportagen teilweise bekommen, kritisch. Es sei für ihn eine Erleichterung gewesen, als der Skandal aufflog: "Endlich isses raus. Nicht weil es sich um die Person Relotius handelte, sondern weil sich damit auch ein Genre entzaubert hatte, das seit Jahren höchst fragwürdig zelebriert wurde."

Die Reportage gilt als journalistische Königsdisziplin. Ein Genre, das in den letzten Jahren beständig aufgewertet wurde und eine Reihe von "Stars" hervorbrachte, die die einschlägigen Journalistenpreise unter sich aufteilten.

Brigitte Fehrle, Ex-Chefredakteurin der Berliner Zeitung, sieht ein ähnliches Problem:

"Die Geschichten, die prämiert werden heutzutage in der Nannen-Jury, im Reporterpreis, die sind über die Jahre immer spektakulärer geworden, die mussten immer außergewöhnlicher sein, nicht nur von der guten Schreibe her, sondern auch vom Plot, der dahinter steht." Brigitte Fehrle, Ex-Chefredakteurin der Berliner Zeitung

"Was haben die für ein Glück!"

Hajo Schumacher ist selbst juryerfahren. Er beschreibt das merkwürdige Gefühl, das ihn gelegentlich beim Bewerten preisverdächtiger Texte beschlich: "Verdammt noch mal, was haben die für ein Glück! Immer im richtigen Moment das richtige Musikstück, das Kind singt das richtige Lied, der Himmel reißt im richtigen Moment auf. Was bin ich für eine unfassbare Flasche, dass mir das nicht passiert, dass diesem jungen Kollegen alles so vor die Füße fällt."

Die ganze Branche müsse in den Spiegel schauen, darin waren sich alle einig. Das Problem: Gerade bei Auslandsgeschichten wächst für manche Reporter die Versuchung, die beschriebene Wahrheit ein bisschen aufzuhübschen. Denn: Je weiter weg vom Geschehen, desto schwieriger ist es für die Redaktionen, die Authentizität des Dargestellten zu überprüfen.

Selbst Egon Erwin Kisch, Namensgeber eines renommierten Journalistenpreises, neigte gelegentlich dazu, seine Reportagen mit fiktionalen Elementen "aufzupeppen".

Reporter, die ihr Leben riskieren

Holger Stark leitet das Investigativressort der "ZEIT". Er sorgt sich um die wirklich ehrlichen Kollgen:

"Was ganz besonders weh tut bei jemandem wie Relotius, dass gerade die Kolleginnen, die in Nordkorea, in Syrien oder anderswo unterwegs sind, teilweise ihr Leben riskieren und extrem harte Arbeitsbedingungen vor Ort haben. Dass die jetzt alle potentiell in Misskredit geraten und in Verdacht." Holger Stark, Leiter des Investigativressorts der Zeit

Es gäbe auch Dinge, die die Medienmacher selbst unternehmen könnten. Aber Selbstkritik und kritisches Hinterfragen der eigenen Arbeit kommen im Journalismus zu kurz, findet Karsten Kammholz, Chefreporter in der Funke-Zentralredaktion Berlin. Er vermisst eine funktionierende Fehlerkultur in den Redaktionen.

"Ich hab noch nie eine Konferenzeröffnung eines Chefredakteurs erlebt, wo er sagt: Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gestern eine falsche Entscheidung getroffen. Das gibt es nicht." Karsten Kammholz, Chefreporter in der Funke-Zentralredaktion Berlin

Nur einer er Punkte, an denen Redaktionen ansetzen könnten, um verlorene Glaubwürdigkeit wiederherzustellen.

Was tun?

Andere Lösungsvorschläge: Die Einrichtung von Beschwerdestellen in den Redaktionen, Ombudsleute als Vermittler zwischen Redaktion und Publikum. Möglicherweise sollte künftig bei schwierigen Geschichten ein Nachweis fakten- und wahrheitsgetreuer Arbeit verlangt werden: etwa durch Beibringen eines detaillierten Recherche-Protokolls.

Für Hajo Schumacher geht es sogar um die grundsätzliche Frage: Wie sollen Geschichten erzählt werden? "Das klassische Storytelling, die klassische Heldenreise, Gut gegen Böse, David gegen Goliath – es gibt immer klare Positionen: totaler Bullshit. Die Realität ist komplex!"

Dazu gehört für Schumacher auch mehr Expertise. Nicht Generalisten, sondern mehr Fachleute braucht der Reporterberuf.