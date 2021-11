Der Fall Peng Shuai – China, das IOC und das böse Wort Boykott

In China verschwinden täglich Menschen, meist bekommen wir davon nichts mit. Wenn Blogger oder regierungskritische Journalisten verschwinden, gibt es einen kurzen Aufschrei. Der Techunternehmer Jack Ma, Firmengründer von Alibaba, verschwand letztes Jahr für mehrere Monate. Zuvor hatte er sich kritisch zum chinesischen Wirtschaftssystem geäußert. Der Fall der Tennisspielerin Peng Shuai und das Videotelefonat des IOC-Präsidenten ruft bei Sportlervertretern, Verbänden und Politik deutliche Kritik hervor.

Vorwürfe gegen Parteifunktionär

Die Tennisspielerin Peng Shuai, die 2013 im Doppel Wimbledon und 2014 die French Open gewann, hatte Zhang Gaoli, dem früheren Vizepremier, in einem Beitrag in den sozialen Medien vorgeworfen, sie vor etwa drei Jahren zum Sex gezwungen zu haben.

Zhang war Mitglied des einflussreichen Ständigen Komitees des Politbüros der Kommunistischen Partei. Sie schrieb ihren Post Anfang November, dann verschwand die Tennisspielern. Der Beitrag wurde gelöscht, die Zensur strich jede Debatte über den Fall. Die Online-Suche nach ihrem Namen oder dem Hashtag #MeToo ist im chinesischen Internet geblockt.

IOC spielt zweifelhafte Rolle

Nun hat sich am Sonntag IOC-Präsident Thomas Bach zu einer 30-minütigen Videoschalte mit der chinesischen Tennis-Spielerin eingelassen. Das Video lief im chinesischen Staatsfernsehen und in den sozialen Medien. Klare Botschaft der chinesischen Führung: Schaut her, ihr geht es gut. Im Februar 2022 beginnen die olympischen Winterspiele in Peking. China will keine schlechten Schlagzeilen in den Monaten davor.

Viele Sportler und Experten stellen sich jetzt die Frage: Warum hat sich das Internationale Olympische Komitee und Präsident Thomas Bach mitgemacht? Wie konnte Bach so etwas tun? Ist ihm nicht klar, dass sich die Tennisspielerin niemals aus freien Stücken so äußern würde?

Deutliche Kritik am IOC

Die Sportlervereinigung "Global Athlete" warf dem Internationalen Olympischen Komitee vor, sich damit "mitschuldig an der bösartigen Propaganda der chinesischen Behörden und deren mangelndem Interesse an grundlegenden Menschenrechten und Gerechtigkeit" zu machen. Das teilte die Athleten-Union am Montag mit. Sie erneuerte ihre Forderung, das chinesische Olympische Komitee zu suspendieren, bis Peng Shuai eine sichere Ausreise aus China ermöglicht werde und ihre Vorwürfe untersucht würden.

Im Gegensatz zum IOC erwägt die Tennis-Organisation der Damen WTA einen schmerzhaften Schritt. Sie droht mit dem Abzug von Turnieren aus China. Das würde sie mehrere Hundert Millionen Dollar kosten. In China fanden allein 2019 neun Turniere statt, die WTA Finals sind zudem bis 2028 an Shenzhen vergeben.

Boykott der Winterspiele?

Auch Rufe nach einem Boykott der Olympischen Winterspiele im Februar in Peking wurden laut. Die Spiele sind ein Prestigeprojekt der Kommunistischen Partei. US-Präsident Joe Biden erwägt einen diplomatischen Boykott. Sprich: die Sportler sollen hin, die Politiker nicht - für das Regime in Peking ein Affront.

Der zahme Umgang des IOC mit autoritären Staaten wie China ist keine Überraschung. Das IOC vermied in der Vergangenheit jegliche Äußerungen zu den Menschenrechtsverstößen an den Uiguren oder die Zerschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong. Das IOC verweist dabei immer wieder auf die Trennung von Sport und Politik. Gleichzeitig hilft das Komitee, allen voran Präsident Thomas Bach der chinesischen Führung jetzt durch das Videotelefonat. Für die Athletenvereinigung "Global Athlete" habe das IOC mit seiner Haltung erneut bewiesen, dass es "Athleten im Stich lässt, an der Seite von gewaltsamen autoritären Regimen steht und Menschenrechte ignoriert."