Der Fall Djokovic: "Das lässt die Mehrheit wie Idioten aussehen"

Für einen kurzen Moment sah es so aus, als stünde die Entscheidung im Fall Novak Djokovic unmittelbar bevor. Aus dem Nichts verschoben die Macher der Australian Open am heutigen Donnerstag die für 15 Uhr Ortszeit angesetzte Auslosung für das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison. War die Entscheidung gefallen? Muss Djokovic das Land verlassen?

Eine Stunde später fand die Auslosung doch statt - mit dem Weltranglisten-Ersten, dem für die erste Runde sein serbischer Landsmann Miomir Kecmanovic zugelost wurde. Doch ob es diese Partie jemals geben wird, ist ungewisser denn je.

Die Tenniswelt schaut nun auf Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke. Er muss darüber entscheiden, ob der Serbe, der nach eigenen Worten ungeimpft ist und als Impfgegner auftritt, mit einer zweifelhaften Sondergenehmigung am Turnier teilnehmen darf. Oder ob er als gesetzeswidrig Eingereister wieder abfliegen muss. Der Druck von verschiedenen Seiten ist groß, die Sachlage kompliziert.

Ungeplanter Stopp am Flughafen für Djokovic

Die Vorgeschichte: Trotz einer medizinischen Ausnahmegenehmigung für den Start bei den Australian Open verweigerten Australiens Grenzschützer dem Serben zunächst die Einreise, weil sie zu viele offene Fragen sahen. Djokovic saß am Flughafen fest.

"Eine Überprüfung durch die Grenzbehörden hat ergeben, dass Herr Djokovic die Bedingungen für eine solche Ausnahmegenehmigung nicht erfüllt. Sein Visum wurde daher nachträglich widerrufen." Australiens Gesundheitsminister Greg Hunt am 6.1.

Hü und Hott zwischen Politik und Justiz

Der Serbe wollte sich damit nicht abfinden und bemühte die Justiz. Seine Anwälte verwiesen nun darauf, dass ihr Mandant am 16. Dezember positiv auf das Coronavirus getestet worden sein und damit als genesen gelte. Drei Tage später urteilte ein australisches Gericht, Djokovic dürfe das Einreise-Gebäude, in dem er festgehalten wurde, wieder verlassen. Sein Pass und andere Reisedokumente müssten ihm wieder ausgehändigt werden, die Entscheidung der Regierung, das Einreise-Visum Djokovics zu widerrufen, sei unangemessen.

Das wiederum wollte Australiens Regierung nicht auf sich sitzen lassen, umso weniger, als Presseberichte Zweifel an Djokovic' Positivtest aufwarfen; Djokovic selbst sprach von "Fehlinformationen", die korrigiert werden müssten. Für die endgültige Entscheidung ist nun der Einwanderungsminister zuständig - und der, so vermuten australische Medien, könnte auf Zeit spielen: Sollte Hawke sich erst am Freitag äußern, hätten die Anwälte von Djokovic nur noch ein Wochenende Zeit, gegen eine erneute Ausweisung Berufung einzulegen.

Serbisch-australischer Kleinkrieg

In Serbien bekommt der Tennis-Nationalheld Unterstützung aus der Politik und von der Straße. Präsident Aleksandar Vucic sprach von einer "Belästigung" Djokovics, dessen Vater schlug neulich bei Protesten in Belgrad noch schrillere Töne an.

"Jesus wurde gekreuzigt, ihm wurde alles angetan, und er ertrug es und lebt immer noch unter uns. Jetzt versuchen sie Novak auf die gleiche Weise zu kreuzigen und ihm alles anzutun." Srdjan Djokovic bei einer Pressekonferenz

Der australische Premierminister Scott Morrison hielt mit dem Hinweis dagegen, dass niemand über dem Gesetz stehe. Die Stimmung in Australien ist mehrheitlich klar gegen Djokovic. Viele Australier haben in den knapp zwei Jahren Pandemie viele Entbehrungen erlebt. Keine Stadt der Welt war zusammengenommen so lange im Lockdown wie Melbourne. Selbst viele Australier aus dem Ausland durften lange nicht einreisen, verpassten Hochzeiten und Beerdigungen. Das Verständnis für einen - mit medizinischer Ausnahmegenehmigung - ungeimpft Tennis spielenden Multi-Millionär ist daher gering.

"Während Lebensgrundlagen verloren gehen und geliebte Menschen sterben, Krankenhäuser überfüllt sind und Krankenschwestern in 36-Stunden-Schichten arbeiten (...) wäre wohl jetzt der richtige Zeitpunkt für einen abgehobenen Sportler, Demut und Anstand zu zeigen. Und die Klappe zu halten." Kommentar im Sydney Morning Herald

Brisant ist der Fall Djokovic nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der Bundesstaat Victoria, in dem die Australian Open stattfinden, immens hohe Infektionszahlen zu verzeichnen hat. Zuletzt wurden mehr als 37.000 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert.

Internationale Kritik an Djokovic wächst

Außerhalb Serbiens ist die Unterstützung für Djokovic gering. In Deutschland reicht der Kreis seiner Kritiker von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ("Kein Vorbild") über Boris Becker ("Da ist einiges schiefgelaufen") bis zu Christian Neureuther, der im BR betonte, dass sich auch Sportler an Regeln halten müssten.

Zuletzt äußerte am Morgen Stefanos Tsitsipas, griechischer Weltranglistenvierter, sein Unverständnis über Djokovics Verhalten: "Wir haben uns alle an die Regeln gehalten, um nach Australien zu kommen und am Turnier teilzunehmen. (...) Eine sehr kleine Minderheit hat sich entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen. Das lässt die Mehrheit irgendwie wie Idioten aussehen."

Auch Spanien untersucht Regelverstoß von Djokovic

Neben dem Einreisestreit in Australien droht Tennis-Star Novak Djokovic möglicherweise auch in Spanien Ärger mit den Behörden. Mehrere Medien berichteten, dass der 34 Jahre alte Serbe kurz vor Silvester illegal in das EU-Land eingereist sei. Bei seiner Einreise habe der Weltranglisten-Erste weder einen Impfnachweis vorgelegt noch die für ungeimpfte Serben in Spanien zwingend vorgeschriebene Sondergenehmigung beantragt, hieß es unter Berufung auf das spanische Außenministerium in Madrid. Die Regierung in Madrid habe die Polizei mit der Einleitung einer Untersuchung beauftragt.