Der Fake-Klassiker vom geplünderten Weihnachtsbaum

Die Szene aus der Kairoer Shoppingmall musste schon für viele und offensichtlich widersprüchliche Behauptungen herhalten: Im Jahr 2016 sollte sie sich angeblich in Hamburg abgespielt haben, dann in der Dresdner Altmarkt-Galerie, ein Jahr später sollte es der Weserpark in Bremen sein. Die Aussagen wurden vielfach widerlegt, doch diejenigen, die das Video alle Jahre wieder verbreiten, scheint das nicht zu stören. Auch viele Nutzer in den sozialen Medien machen darauf aufmerksam, dass eine kurze Suchanfrage für Aufklärung sorgen könnte.

Auf Youtube wurde ein Video mit der Überschrift "Muslime zerstören Weihnachtsbaum" (diesmal in Dortmund) innerhalb von zwei Tagen über 1.500 Mal abgerufen. Mittlerweile wurde es wieder entfernt. Auf Facebook spielten Nutzer dasselbe Video über 17.000 Mal ab.

Was ist in dem Video zu sehen?

Darüber, was in dem Video tatsächlich passiert, gibt es unterschiedliche Interpretationen. Im vermutlich ersten Weihnachtsbaum-Video auf YouTube vermutete ein Kommentator und danach viele andere, dass es sich um einen Brauch koptischer Christen handele, bei dem die Leute den Weihnachtsbaum nach versteckten Geschenken durchsuchen. Das sogenannte Christman Tree Plundering ist eine schwedische Tradition und wird dort am 13. Januar gefeiert.

Die Faktenprüfer von Mimikama haben in der Shopping-Mall nachgefragt und eine Facebook-Nachricht geschickt. Die Antwort: Es habe sich weder um einen Angriff noch ein Spiel gehandelt. Tatsächlich seien "Kids" auf dem Weihnachtsbaum herumgeklettert und hätten nicht gewusst, dass das verboten sei. Ein Sicherheitsteam habe sich umgehend darum gekümmert.