Handwerksmesse: Fachkräftemangel bereitet der Branche Sorgen

Nach einer längeren Corona-Pause findet ab heute wieder die internationale Handwerksmesse auf dem Münchner Messegelände statt. 650 Aussteller und etwa 1.000 Experten sind mit dabei. Es ist aber nicht nur eine Leistungsschau des deutschen Handwerks, es soll gerade auch in den politischen Gesprächen vor Ort um die aktuellen Probleme und Herausforderungen gehen.

Größte Herausforderung ist der Fachkräftemangel

Für den Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, ist die größte Herausforderung aktuell der Fachkräftemangel. Dieser sei auch schuld daran, dass viele Kunden lange auf einen Handwerker warten müssen - teils Monate. Eine Situation, die sich laut Wollseifer in der nächsten Zeit nicht entspannen wird, im Gegenteil: "Ich kann den Kunden nicht Mut machen, es wird eher noch länger werden, weil wir die Fachkräfte nicht haben", so Hans Peter Wollseifer.

Corona-Krise: Veranstaltungstechnik und Messebau besonders betroffen

Nach rund zwei Jahren Corona ist die Branche sehr unterschiedlich von den Auswirkungen betroffen. Vor allem Veranstaltungstechnik, Messebau und die körpernahen Dienstleistungen mussten große Einbußen hinnehmen. Bau und Ausbau dagegen kamen ganz gut durch die Krise, sind aber jetzt seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine immer mehr mit den Auswirkungen konfrontiert. Einschränkungen in den Lieferketten und explodierende Materialkosten spielen dabei eine große Rolle.

Jugend soll fürs Handwerk gewonnen werden

Benötigt werden laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks etwa 250.000 Fachkräfte. Präsident Wollseifer will vor allem die Jugend wieder mehr fürs Handwerk gewinnen. Was die Politik dafür tun kann, soll bei der Messe diskutiert werden. Außerdem appelliert Wollseifer an die Regierung, die Betriebe nicht weiter zu belasten: "Wir haben enorme Energiekosten, wir haben Lieferengpässe, wir haben Materialpreise, die fast explodieren und vieles mehr zu bewältigen. Und da möchten wir ein Belastungs-Moratorium zugesagt bekommen, dass wir also von bestimmten weiteren Belastungen freigestellt sind."