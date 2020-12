Der erste Stich: Großbritannien will Impf-Marathon starten

Wir sind vorbereitet, sagt Stephen Powis, der medizinische Chef des britischen Gesundheitsdienstes NHS, es kann losgehen.

"Die Mitarbeiter des NHS im ganzen Land arbeiten unermüdlich daran, dass wir am Dienstag anfangen können." Stephen Powis, Chef des NHS

Extrem kalte Pizza-Kartons

Seit vergangenem Donnerstag wird der Biontech-Impfstoff nach Großbritannien geliefert. Hergestellt wird er in einer Fabrik in Belgien und dann in Behältern bei minus 70 Grad Celsius zu den Krankenhäusern des NHS gebracht. Das sind erstmal unsere ersten Anlaufstellen, sagt Chris Hobson von der zuständigen Tochtergesellschaft des NHS.

"Sie müssen sich das vorstellen wie Pizza-Kartons, in die das verpackt wird, und die dann in große Kühlschränke kommen. Solche Kühlmöglichkeiten haben im Moment nur unsere großen NHS-Krankenhäuser. Man kann den Stoff auch nicht beliebig oft umpacken beim Transport, und die Dosis muss ja nach drei Wochen noch ein zweites Mal gegeben werden. Das ist also alles ziemlich komplex." Chris Hobson, NHS Providers

50 Kliniken als erste Verteiler

50 Krankenhäuser stehen bereit als erste Umschlagszentren für den wertvollen Stoff. Anfang kommender Woche sollen dann die ersten Impfzentren außerhalb der Krankenhäuser einsatzbereit sein. Großbritannien erhält jetzt erst einmal 800.000 Dosen. Das reicht, um 400.000 Menschen die jeweils zwei Impfungen zu geben, im Abstand von drei Wochen.

Es fühle sich vielleicht so an, als sei das der Anfang vom Ende der Pandemie, sagt Stephen Powis, aber: Das werde ein Marathon, kein Sprint. Noch Monate werde es dauern, bis jeder geimpft sei, der es brauche, sagt Stephen Powis. Als erste sind die Über-80-Jährigen dran und die, die in Pflegeheimen ganz nah bei ihnen sind. Auch die Mitarbeiter des NHS, die mit alten Menschen zu tun haben, stehen in der ersten Reihe.

Vielen Briten ist das Tempo nicht geheuer

Zwei Drittel der Bevölkerung in Großbritannien sagen: Ich lasse mich auf jeden Fall impfen. Ein Drittel allerdings zögert auch. Vielen ist die Geschwindigkeit, mit der der Impfstoff entwickelt und dann auch in Großbritannien zugelassen wurde, nicht ganz geheuer. Wir haben die höchsten Sicherheitsstandards angewandt, versichert June Raine, die Chefin der Zulassungsbehörde.

"Die Leute können sich wirklich darauf verlassen. Das wurde an 43.000 Menschen getestet. Natürlich schauen wir da auch langfristig drauf, aber wir haben gute Daten für den ersten Monat nach der zweiten Dosis. Wir werden das jetzt für mindestens zwei weitere Jahre verfolgen." June Raine, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Die Queen geht voran

Zu den ersten Impflingen sollen übrigens die Queen, 94, und ihr Ehemann Prinz Philip, 99 Jahre alt, gehören. Sie würden es die Öffentlichkeit wissen lassen, sobald sie geimpft wurden, heißt es aus Palastkreisen.