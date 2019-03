29.03.2019, 05:46 Uhr

Der Erde geht es gar nicht gut: UN-Bericht zum Klimawandel

Hitzewellen in Australien und untypische Kälte in Nordamerika: UN-Chef António Guterres und die Weltorganisation für Meteorologie stellen heute in New York den Jahresbericht zum Klimawandel vor.