Der Dreikampf in der CDU hat begonnen

Der letzte Fragesteller hätte gern noch etwas Entscheidungshilfe. Ob die Kandidaten nicht die größten inhaltlichen Unterschiede nochmal deutlich machen könnten, bittet der Mann. Er wird enttäuscht werden. Friedrich Merz antwortet, die Kandidaten hätten vereinbart, "dass wir nur gut übereinander reden, dass wir Unterschiede nicht herausarbeiten".

Einvernehmlich werden die Themen aufgeteilt

Daran halten sie sich weitgehend, die Kandidaten oben auf der Bühne. So weit geht die Einigkeit, dass sie sich sogar abstimmen, bevor sie antworten. Als ein Fragesteller im Publikum sich festredet und eine Frage an die nächste reiht, fassen Merz, Annegret Kamp-Karrenbauer und Jens Spahn einen raschen Beschluss: Jeder von ihnen beantwortet eine Frage, nämlich Merz die zu Amerika, Kramp-Karrenbauer die zu China, und Spahn spricht über Plastikmüll in den Weltmeeren.

Der Letzte hat es am schwersten

Ein rhetorischer Schlagabtausch ist diese Regionalkonferenz nicht. Wer auf unterschiedliche inhaltliche Akzente gehofft hatte, muss schon sehr genau hinhören. Am schwersten hat es oftmals der Kandidat, der eine Frage als letzter beantworten darf. Alles schon gesagt, also kann man nur noch die Lücken füllen, die die anderen zuvor in ihren Antworten gelassen haben.

So ergeht es Kramp-Karrenbauer beim Thema Digitalisierung. Zuerst ist Spahn dran. Er macht einen Exkurs über die Rolle der Volkspartei in Zeiten des digitalen Wandels. Die CDU gestalte die Zukunft und gebe zugleich Halt. Dann kommt Merz mit ein paar Zahlen. Zum Beispiel dem Hinweis, dass 80% der elektrischen Busse in China führen. "Wir sind zu langsam!", ist sein Kernpunkt.

Schließlich Kramp-Karrenbauer, die die Frage nach der Digitalisierung mit einem Appell ans "menschliche Miteinander" beantwortet. Man müsse bei allem technischen Fortschritt immer fragen: "Was nützt es?"

Spahn will mit Sticheleien aufholen

Ein paar Sticheleien erlaubt sich lediglich der Kandidat, der als Außenseiter gilt in diesem Rennen. Was hat Jens Spahn zu verlieren? Er ist weit abgeschlagen in den Umfragen, als Favorit nennt ihn auch in Lübeck zunächst kaum jemand. Also riskiert Spahn was: Nachdem Merz CSU-Chef Horst Seehofer dafür gerügt hat, dass er Kanzlerin Angela Merkel beim Parteitag 2015 habe "strammstehen lassen", fragt Spahn: Wo denn Merz damals eigentlich gewesen sei?

Das scheint gut anzukommen. Am Ende der Regionalkonferenz ist es Spahn, der überrascht hat. Sein Name wird plötzlich als Mit-Favorit genannt, wenn man die Basis fragt.

Die Partei will debattieren

Spürbar ist den ganzen Abend die ungeheure Lust der CDU auf Debatte. Zum ersten Mal seit 1971 hat die Partei die Auswahl zwischen Kandidaten für den Vorsitz. So viele Mitglieder sind gekommen, dass die Stühle in der Lübecker Kulturwerft Gollan nicht reichen. Man steht dicht gedrängt in den Reihen zwischen den Stühlen, man sitzt im Vorraum der Halle vor einem Monitor. Stolz trägt ein Parteisprecher ein Schild vor sich her, auf das er gekritzelt hat: "800 Teilnehmer plus Presse".

Die nächste Regionalkonferenz der CDU sollte kommende Woche eigentlich in Mainz stattfinden. Dafür gab es so viele Anmeldungen, dass die Partei sich einen neuen Veranstaltungsort suchen musste.