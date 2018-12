Der Brexit, die Briten und Europa - eine schwierige Beziehung

100 Tage vor dem Brexit ist in Großbritannien nichts sicher. Auch jetzt, Ende 2018, ist unklar, in welche Richtung Großbritannien steuert. Theresa May hatte die Parlamentsabstimmung über das mit der EU ausgehandelte Austritts-Abkommen am 11. Dezember im letzten Moment aus Angst vor einer drohenden Niederlage abgesagt. Nach wie vor ist ungewiss, ob sie eine Mehrheit für ihren Brexit-Deal im britischen Unterhaus bekommt, wenn die Abstimmung in der Woche nach dem 14. Januar nachgeholt wird.

Umfrage: Mehrheit gegen Brexit

Laut der jüngsten Umfrage von YouGov wollen 55 Prozent der Befragten in der EU bleiben und 45 Prozent die EU verlassen. Allerdings war vor der Brexit-Abstimmung vor zwei Jahren im Juni 2016 sogar eine Mehrheit von 56 bis 57 Prozent feststellbar. Dennoch endete das Referendum mit einem Ja zum Austritt.

Eine Straßenumfrage zeigt, ein Bruch geht durchs Land: "Aber 17,5 Millionen haben für den Brexit gestimmt. Ich denke, es wäre falsch, wenn wir jetzt ein zweites Referendum auf den Weg bringen und nicht dem gerecht werden, was den Menschen 2016 versprochen wurde", sagt dieser Mann, der vor zwei Jahren für den Verbleib in der EU gestimmt hat. Eine andere Britin meint: "Es wurden so viele Versprechungen gemacht, die jetzt nicht eingehalten werden, und so viele Menschen sind nun von den negativen Folgen betroffen. Dafür habe ich nicht gestimmt."

100 Tage zum Brexit

Genau 100 Tage bleiben bis zum EU-Austritt am 29. März 2019. Angesichts der knappen Zeit bereitet sich die Regierung auf einen "No-Deal-Brexit" vor, einen Austritt Großbritanniens ohne Abkommen. Zwei Milliarden Pfund will die britische Regierung bereitstellen, um die Folgen für die Wirtschaft so gering wie möglich zu halten.

Risiko eines "No-Deal-Brexits"

Der Brexit-Minister Steven Barkley warnt: "Die Abgeordneten, die nicht für den Deal stimmen wollen, müssen sich die Frage stellen: Wofür gibt es einen Konsens im Parlament? Und worauf würde sich die EU einlassen? Das Parlament muss dieses Abkommen unterstützen, denn sonst riskieren wir einen 'No-Deal-Brexit', einen Austritt Großbritanniens ohne Abkommen. Eine verantwortungsbewusste Regierung muss sich auf diese Eventualität vorbereiten."

Opposition will zweites Referendum

Im politischen London wird das als Warnung an die Abgeordneten im Unterhaus gewertet, dass die Regierung bereit ist, notfalls ohne Abkommen aus der EU auszutreten. An der Oppositions-Front droht weiter Ungemach.

Die Liberaldemokraten, die Grünen und die schottische Partei SNP wollen ein formales Misstrauensvotum gegen die Regierung einreichen, sagt der SNP-Fraktionschef Ian Blackford: "Sie versucht, unsere Entscheidung zu erpressen. Sie setzt auf Zeit, sodass es am Ende eine Entscheidung zwischen ihrem Deal und einem Austritt Großbritanniens ohne Abkommen ist. Das ist nicht akzeptabel. Mit einem Misstrauensvotum wollen wir signalisieren, dass es so nicht weitergehen kann. Wir müssen jetzt schauen, was für realistische Möglichkeiten wir haben, wie zum Beispiel ein zweites Referendum."

Corbyn kritisiert May

Blackford forderte die oppositionelle Labour-Partei dazu auf, sich anzuschließen. Der Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte zuvor gezögert weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Opposition damit scheitert. Heute kritisierte Corbyn die Premierministerin scharf: "Das Parlament muss die Kontrolle zurückgewinnen. Es gibt keine Mehrheit für den Austritt Großbritanniens ohne Abkommen. Ist das nicht nur ein zynisches Manöver einer völlig rücksichtslosen Premierministerin?" 100 Tage vor dem Brexit bleibt so gut wie alles ungewiss.