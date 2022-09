Der BR24 #Faktenfuchs ist Mitglied im Netzwerk IFCN

Der BR24 #Faktenfuchs ist neues Mitglied im International Fact-Checking Network (IFCN), einem Zusammenschluss von Faktencheckern weltweit. Der #Faktenfuchs ist damit das dritte deutsche IFCN-Mitglied, neben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und Correctiv. Insgesamt sind 102 Faktencheck-Organisationen aus knapp 50 Ländern Mitglied, darunter die Washington Post, die Faktenchecker von France Info aus Frankreich, StopFake.org aus der Ukraine oder die Organisation “Rappler” der philippinischen Journalistin Maria Ressa, die 2021 den Friedensnobelpreis erhielt.

Das IFCN wurde 2015 vom Poynter Institute ins Leben gerufen, einer Organisation in Florida, USA, die Journalisten ausbildet, vernetzt und unterstützt. Mithilfe des IFCN sollen Faktenprüfer die Möglichkeit bekommen, sich gegenseitig zu stärken, in den Austausch zu treten und Instrumente zu entwickeln, um über Desinformation wirkungsvoll aufzuklären.

Verpflichtung zu klar definierten Qualitätsstandards

Das IFCN steht für klare Standards, zum Beispiel transparentes und unabhängiges fact checking. Um in das Netzwerk aufgenommen zu werden, müssen die Mitglieder anhand von 31 Kriterien darlegen, dass sie ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit gewährleisten. Mit dem “Code of Principles” verpflichten sich die Mitglieder unter anderem zu Überparteilichkeit sowie offenen und ehrlichen Korrekturen. Außerdem müssen Recherche-Quellen dargelegt und die Finanzierung des Formats transparent gemacht werden.

“Faktenchecks von öffentlichem Interesse”

Nach der Prüfung der Bewerbung kam der unabhängige Gutachter zu dem Schluss, dass der BR24 #Faktenfuchs die Kriterien des IFCN-"Code of Principles” erfüllt. Die Arbeit des #Faktenfuchs entspreche “voll und ganz den Erwartungen des IFCN”. Die Faktenchecks seien fair und fundiert, transparent und methodisch. Nahezu jeder Faktencheck sei von "öffentlichem Interesse“ und beziehe sich auf “das Wohlergehen von Einzelpersonen, der Allgemeinheit oder der Gesellschaft oder könnte Auswirkungen darauf haben”.

Die IFCN-Mitgliedschaft muss nun jedes Jahr erneuert werden. So wird gewährleistet, dass die teilnehmenden Organisationen – also auch der BR24 #Faktenfuchs – anhaltend die strengen Kriterien erfüllen.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass der BR24 #Faktenfuchs den IFCN-Kodex verletzt, können Sie sich hier an das IFCN wenden und Beschwerde einreichen.