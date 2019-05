Der Blick nach Europa: Gewinner und Verlierer der Europawahl

Europa hat gewählt und etwas Erfreuliches zuerst: Die Menschen interessieren sich wesentlich mehr für Europa. Die Wahlbeteiligung ist mit 51 Prozent die höchste seit mindestens 20 Jahren.

Ein Trend zeichnet sich in fast allen Ländern ab: Die großen Volksparteien gehören zu den Verlieren. EVP (Fraktion der Europäischen Volkspartei) und S&D (Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten) verlieren insgesamt 72 Sitze (EVP: 37 Sitze, S&D: 35 Sitze). Die Rechtspopulisten und Rechtsextremen werden zwar im neuen Europaparlament drei Sitze mehr haben als bisher, der von vielen befürchtete Rechtsruck aber ist ausgeblieben. Die Grünen hingegen erleben in vielen Ländern einen Zuwachs und haben 18 Sitze mehr als in der vorherigen Wahlperiode.