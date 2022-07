Der Bayerische Rundfunk trauert um Moderatorin Andrea Otto

Wenn sie die Redaktion betrat, dann war der Tag plötzlich etwas sonniger. Die Fröhlichkeit von Andrea Otto hätte noch für viele Dutzend Jahre gereicht. Vor eineinhalb Jahren nahm die BR-Teamplayerin sich eine Auszeit, wollte sich um die Familie und um ihre Gesundheit kümmern.

Zuversichtlich schmiedete die Abendschau-Moderatorin und BR-Sportjournalistin Pläne, glaubte fest an ihre Genesung und eine Rückkehr in die Redaktion. Doch am 1. Juli 2022 verstarb Andrea Otto nach längerer Krankheit mit nur 47 Jahren. Sie hinterlässt ihren Mann und ihre Tochter.

Erster Berufswunsch: Italienerin

Beim Bayerischen Rundfunk arbeitete die gelernte Buchhändlerin nach Zwischenstationen beim Lokalradio seit 2003, anfangs im Hörfunk bei Bayern 3 und B5 aktuell. Wegen ihrer exzellenten Arbeit wurden rasch andere Redaktionen auf sie aufmerksam.

Ihren ersten Berufswunsch "Italienerin" hatte sie damit zwar klar verfehlt. Allerdings wusste Andrea als Kind noch nicht, dass Italienerin gar kein Beruf ist. Stattdessen also Journalistin. Eine Vollblut-Journalistin mit großem Herz für die Menschen um sie herum und an und für sich.

Winterkind und Sonnenschein

Schnell wurde Andrea Otto (hier eine Bildergalerie) eine der profiliertesten Storymacherinnen im ARD Sport, erst im Radio, dann auch im Fernsehen, etwa im Blickpunkt Sport. Sie berichtete von zahlreichen Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. In ihrer Sportlerseele war sie ein Winterkind. Snowboard, Skifahren, Langlauf – genau ihr Ding.

Doch egal in welchem Sport und zu welcher Jahreszeit: Ihrem Motto "Des pack' ma scho" wurde sie immer gerecht, sei es beim Schwimmtraining für die Triathlon-Staffel beim Challenge in Roth oder in ihrem sozialen Engagement, für das sie extra Urlaub nahm.

Zehn Jahre bei der Abendschau

Zur Abendschau stieß Andrea Otto dann vor zehn Jahren, gehörte fortan zum Moderationsteam und präsentierte bis Ende 2020 vor allem das Regionalmagazin Abendschau – der Süden.

Eines der Dinge, für die sie hier in Erinnerung bleiben wird: ihre beeindruckende Dirndl-Sammlung, auf die etliche Kolleginnen gern zugriffen. Für spontane Wiesnbesuche fand sich bei Andrea Otto immer das richtige Outfit.

Zuversichtlich bis zum Schluss

Noch in einem der letzten Telefonate mit Andrea Otto ließ sie die Kollegen und Kolleginnen die Schwere ihrer Erkrankung nicht erkennen. Vielmehr schmiedete sie Zukunftspläne, glaubte an eine Genesung. In diesem Telefonat bat sie darum, in den Kirchen Kerzen für sie anzuzünden, um an sie zu denken und damit ihre Genesung zu unterstützen.

Diese Kerzen werden leuchten, um an Andrea Otto zu erinnern. Am Freitagmorgen des 1. Juli ist sie im Alter von 47 Jahren verstorben. Ihre Teams bei der Abendschau und im BR / ARD Sport sind in Gedanken bei ihrer Tochter und ihrem Mann.