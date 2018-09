Es ist natürlich keine Merkel-Dämmerung, die da in Berlin stattfindet. Das erinnert zu sehr an die Götterdämmerung. Wer sich je mit Richard Wagners Ring des Nibelungen auseinandergesetzt hat, weiß, dass dieser Bezug unsinnig ist, weil dort geht es um den Weltuntergang. Und eher um die Erkenntnis, dass was am Anfang auf tönernen Füßen aufgebaut wurde (Rheingold), am Ende leicht zusammenbricht (Götterdämmerung). Das alles hat mit Merkel nichts zu tun.

Zu hoffen allerdings ist nun, dass es Frau Merkel dämmert. Nämlich die Einsicht, dass politische Amtszeiten irgendwann an Grenzen stoßen, die zu überwinden dann auch nicht mehr möglich ist. Nur vor dem Hintergrund zermürbender Regierungskrisen, mangelnder Kraft für einen klaren Politikkurs und überzeugende Visionen kann man die Überraschung bei der Unionsfraktion gestern Nachmittag als Niederlage sehen.

De facto hat es zwei Kandidaten für ein Amt gegeben und mittels demokratischer Wahl hat ein Kandidat die Mehrheit bekommen. Beide Kandidaten sind für das Amt geeignet und deshalb ging es auch nicht um alles oder nichts. Hätten sich Frau Merkel und Herr Seehofer vor der Sitzung nicht ausdrücklich für Volker Kauder ausgesprochen, dann wäre es auch für die Alten ein Leichtes gewesen, das Ergebnis als personellen Neuanfang zu werten. Oder als Chance, den Generationswechsel der Union in der Fraktion zu starten. Nun aber stellen sich Fragen:

War die Wahl von Ralph Brinkhaus der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels?

Denkbar ist das, aber auch keine Überraschung. Ralph Brinkhaus ist 50 Jahre alt, ein ausgewiesener Finanzexperte und wird von anderen Abgeordneten als loyal bezeichnet. Tatsache ist, dass sich die Unionsfraktion mit der Wahl von Ralph Brinkhaus ein Stück weit von Angela Merkel emanzipiert hat.

Tatsache ist auch, dass der neue Chef von einem Neuanfang spricht statt von einem "Weiter so", was aber auch alle in der Unionsfraktion so unterschreiben können. Und: Angela Merkel hat von einer Niederlage gesprochen. Das ist korrekt bezogen auf die Tatsache, dass der von ihr favorisierte Kandidat Volker Kauder nach 13 Jahren nicht wieder gewählt wurde. Angela Merkel hat nach dieser Niederlage Ralph Brinkhaus aber ihre Unterstützung zugesagt und dieser hat Angela Merkel postwendend ebenfalls die Hand gereicht. Es fehlt also der Antagonist. Deshalb ist es auch kein politisches Drama, was da gestern in einem der Reichstagstürme passiert ist.

Was ist von Ralph Brinkhaus zu erwarten?

Frischer Wind in der Unionsfraktion. Nicht mehr und nicht weniger. Der ausgebildete Steuerberater aus Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen ist seit 2009 im Deutschen Bundestag und deshalb kein Politneuling. Er war bisher einer der Stellvertreter von Volker Kauder und hat sich als Fachmann für Haushalts- und Finanzfragen einen Namen gemacht. In der Fraktion bezeichnen sie ihn als freundlich, durchsetzungsstark und fachlich äußerst versiert.

Das alles klingt nach einem Pragmatiker, der gut zum neuen Politikstil passt nach dem Motto: Lasst uns umsetzen, was möglich ist und nicht das Ziel aus dem Auge verlieren. Oder um sinngemäß mit Albert Einstein zu sprechen: Ich beschäftige mich weniger mit der Vergangenheit, sondern lieber mit der Zukunft. Denn in der gedenke ich zu leben. Angela Merkel mag die Wahl gestern Nachmittag als Niederlage sehen, arbeiten aber wird sie mit Ralph Brinkhaus können.

Was wird jetzt aus Volker Kauder?

Die Sache ist einfach. Volker Kauder ist, sofern er sein Mandat nicht abgibt, weiterhin Bundestagsabgeordneter und Mitglied der CDU/CSU-Fraktion. In öffentlichen Institutionen, aber auch in Firmen und auch in der Politik ist es durchaus üblich, von der ersten Reihe wieder in die hinteren Reihen zu wechseln. Es sitzen genug ehemalige BundesministerInnen im Deutschen Bundestag wieder mitten in ihren Fraktionen, entweder als normale Abgeordnete oder mit zusätzlichen Funktionen in politischen Gremien.

Gezieltes "Listening" im Berliner Regierungsviertel hat ergeben: Volker Kauder ist der Typ Mensch und Politiker, der sich vielleicht heute noch enttäuscht oder sogar sauer gibt, aber spätestens morgen mit der Niederlage in der Fraktion leben kann. Mit immerhin 69 Jahren hat er sicherlich nicht unbedingt eine weitere politische Karriere im Sinn gehabt.