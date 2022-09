Der Anastasia-Kult – öko oder eher braun?

Swetlana Nowoshenowa ist sechs Jahre, als sie mit ihrer Familie als sogenannter Kontingentflüchtling in den 90er Jahren aus der Ukraine nach Deutschland kommt. Mit der Anastasia-Bewegung kommt sie erstmals 2017 in Kontakt. Damals steckt die junge Frau in einer Krise. Sie hat einen Vollzeitjob an der Uni, der sie auslaugt: "Irgendwann saß ich 12, 13 Stunden im Büro, habe auf einen leeres Word-Dokument gestarrt und bin nicht weitergekommen."

Auf Youtube mit Anastasia in Kontakt gekommen

Wenn sie sich abends nach Hause schleppt, ist sie total erschöpft und träumt vom Ausbrechen aus ihrem Leben. Mal schaut sie Dokus übers Leben im Van, mal was über französische Hippie-Dörfer und irgendwann sei sie auf Youtube auf Anastasia gestoßen.

Swetlana hat damals noch keine Ahnung, dass zu Anastasia auch jede Menge Hass, Antisemitismus, Verschwörungsmythen und radikales Gedankengut gehören. Sie fühlt sich von dem Lebensstil der Youtube-Videos angezogen: Eine zurückgezogene Gemeinschaft, die inmitten der Natur lebt, weit weg vom Stress des Arbeitsalltags.

Yoga - zurückgezogen in der Natur des russischen Kaukasus

Irgendwann stößt sie auf einen Yogalehrer, der Anastasia-Ideen aufgreift und Retreats anbietet, eine Art spiritueller Aktivurlaub, mit viel Yoga und Meditation. Sie bucht einen Platz und reist wenig später für zwei Wochen nach Russland, in den Kaukasus.

Die Zeit dort in der Natur tut ihr so gut, dass sie ein Jahr später wieder in das gleiche Retreat fährt. Dieses Mal sprechen die Leute da auch viel über die Anastasia-Bücher. "Es ging auch irgendwie um Familie, um Traumata, das Verhältnis von uns, von Mann und Frau. Alle Themen, die mich damals irgendwie brennend interessiert haben und wo ich, sagen wir mal, in meinem normalen Alltag nicht das Gefühl hatte, dass die Art von tiefsinnigen, alles in Frage stehenden Diskussionen einfach erwünscht war." Die Auszeit holt Swetlana aus ihrem Loch. Dieses Gefühl will sie nicht verlieren.

Anastasia-Fans seit 20 Jahren in Deutschland

Zurück in Deutschland vernetzt sich Swetlana sich mit anderen Anastasia-Fans. Die gibt es seit etwa 20 Jahren in Deutschland. In den 2010er-Jahren fanden immer wieder größere Anastasia-Festivals statt, unter anderem in Hessen und Thüringen. Bei den größten dieser Festivals waren zwischen 700 und 800 Leute dabei.

Wie viele Anastasia-Anhänger es genau in Deutschland gibt, lässt sich nicht so einfach herausfinden. Das liegt auch daran, dass die Bewegung keine geschlossene Gemeinschaft mit einer zentralen Organisation ist.

Ideen eines ursprünglicheren Lebens im Einklang mit der Natur

Denn eigentlich gehen die Ideen von "Anastasia" auf russische Fantasy-Literatur des Autors Wladimir Megre zurück. Der Kult beruht also auf einer Romanfigur namens Anastasia, die dem Erzähler in der Taiga begegnet und ihm ihre Ideen von einem ursprünglicheren Leben im Einklang mit der Natur erzählt.

Eine Idee darunter sind die sogenannten Familienlandsitze. Demnach soll jede Familie ein Hektar Land bewirtschaften – und sich so quasi selbstversorgen.

Bewegung wird vom Verfassungsschutz beobachtet

BR Recherchen zufolge gibt es 18 derartige Höfe in Deutschland. Aber Fachleute sagen, dass immer weiter neue Landsitze gegründet werden. In Thüringen, Niedersachsen und Brandenburg wird die Bewegung vom Verfassungsschutz beobachtet.

In Bayern wissen die Sicherheitsbehörden von Anastasia-Fans aber sie beschäftigen sich nicht weiter mit ihnen. Die Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen, Katharina Schulze, hält das für falsch. Zwei Mal hat sie bereits eine Anfrage im Landtag gestellt.

Schulze: Wissen der Staatsregierung zu Anastasia "erschreckend begrenzt"

Der Wissensstand der Staatsregierung zu Anastasia sei "erschreckend begrenzt", so Schulze in einer Pressemitteilung. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk fordert sie mehr Aufklärung über die Bewegung und generell über rechte Tendenzen. Denn schließlich wisse man erst, wenn man informiert werde, wie die Neue Rechte versuche, in der Gesellschaft Fuß zu fassen.

"Wenn eine Bewegung antisemitische, völkische, rassistische Thesen mit verbreitet, dann ist das natürlich gefahrenvoll für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft insgesamt." Katharina Schulze (Grüne)

Hinter Öko-Fassade versteckt sich antidemokratisches Weltbild

Denn Anastasia – das belegen auch die Recherchen des BR-Podcasts "Der Anastasia-Kult" ist weit mehr als Aussteiger-Romantik und Selbstversorger-Leben. Auch Antisemitismus, Rassismus und Sexismus. Dass hinter der ökologischen Fassade der Bewegung auch ein antidemokratisches Weltbild voller Verschwörungsmythen, Antisemitismus, Rassismus und Sexismus steckt, hat Swetlana Nowoshenowa selbst erlebt. Irgendwann seien Sätze gefallen wie dieser: "Juden haben keine Seele, Juden kommen aus der Unterwelt und kehren nach dem Tod in die Unterwelt zurück."

Inzwischen möchte Swetlana nichts mehr mit Anastasia zu tun haben, im Gegenteil, sie möchte anderen helfen, die in ähnliche Bewegungen abrutschen.

Heute ist sie freie Referentin und hält Vorträge über psychische Gewalt in religiösen und spirituellen Gruppen, auch weil sie von sich selbst "geschockt" war, wie sie sagt: "Dass ich als eigentlich eher linke Person so reingezogen wurde, in so eine Ideologie, die mir eigentlich gar nicht entspricht."