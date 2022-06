Depp vs. Heard: Ein Verleumdungsprozess ohne wirklichen Sieger

Jubel vor dem Gerichtsgebäude für Depp

Im bitteren Schlagabtausch der Ex-Eheleute waren die Fans eher auf der Seite von Depp. Täglich war der Schauspieler vor dem Gerichtsgebäude von jubelnden Anhängerinnen und Anhängern empfangen worden. Auch am Mittwoch ertönten laute Jubelschreie – für Depp. Vor dem Gericht hatten sich zahlreiche Schaulustige und Fans versammelt, die nach dem Urteil in Jubel ausbrauchen und "Johnny, Johnny" riefen.

Sechs Wochen lang hatten sich die Ex-Eheleute in dem Prozess gegenseitig mit schweren Vorwürfen überzogen - die über Kameras per Livestream in alle Welt verbreitet wurden. Heard hatte ausgesagt, Depp habe sie mehrere Male körperlich und sexuell attackiert. Depp bestreitet, jemals gewalttätig gegenüber Heard gewesen zu sein. Vielmehr sei sie die Aggressive in ihrer Beziehung gewesen. Beide warfen sich gegenseitig vor, die Karriere des jeweils anderen zerstört zu haben. In ihren Abschlussplädoyers hatten die Anwälte beider Seiten dann noch einmal heftige Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch, körperlicher Gewalt, Lügen und Drogenexzessen vorgebracht.

Depp vs. Heard: Ein Prozess ohne wirklichen Gewinner

Eric Rose, ein in Los Angeles ansässiger Experte für Kommunikation und Krisenmanagement, sieht die Reputation der Ex-Eheleute nachhaltig beschädigt. In dieser Hinsicht habe das Verfahren keinen Gewinner hervorgebracht, sagte er. "Sie haben sich gegenseitig zerfleischt." Es werde für Filmstudios nun schwieriger werden, Depp oder Heard anzuheuern, da die Studios Gefahr liefen, einen großen Teil ihres Publikums potenziell zu verprellen. Denn die Fans seien jetzt in Anhänger von Depp oder Heard gespalten.

Seine Piratenrolle als Captain Jack Sparrow in "Fluch der Karibik" hat Depp bereits verloren, für den dritten Film der Fantasy-Reihe "Phantastische Tierwesen" wurde er letztlich ersetzt. Heards Karriere als Schauspielerin war bisher überschaubar: Ihr bleiben fürs erste nur zwei Projekte: eine Nebenrolle in einem kleinen Film sowie die Fortsetzung von "Aquaman", die im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll.