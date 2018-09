16.09.2018, 20:08 Uhr

Demos zu MIgration: In Köln für Flüchtlinge, in Köthen dagegen

In Köln haben mehr als 12.000 Menschen für eine humane Asyl- und Flüchtlingspolitik und gegen eine Abschottung Europas demonstriert. Ganz anders der Tenor einer Demo in Köthen in Sachsen-Anhalt.