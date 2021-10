Demos gegen G20-Gipfel: Wer sind die Protestierenden?

Viele Straßen sind schon mit buntem Band abgesperrt, Polizeiautos fahren in Kolonne zum Kongresszentrum La Nuvola im Süden Roms: Sie üben schon mal die Ankunft der Teilnehmer des G20-Gipfels, eine Art Generalprobe. Denn neben den Gipfel-Teilnehmern werden auch viele Demonstranten zu Protesten in der italienischen Hauptstadt erwartet.

NGOs nehmen im Vorfeld Einfluss auf G20-Gipfel

Auch Jörn Kalinski von der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam, gerade aus Berlin angekommen, will sich noch einmal hier umschauen, bevor es wirklich losgeht. Mit den Vertretern der G20-Staaten am Tisch sitzen wird er aber nicht.

Seine Organisation hat schon im Vorfeld versucht, die G20-Staaten mit Studien, Positionspapieren, mit persönlichen Treffen von ihren Ideen zu überzeugen, und so indirekt Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen. Das gelinge mal mehr, mal weniger, sagt Kalinski. Es sei aber wichtig, denn die G20-Staaten hätten eine große Verantwortung. Schließlich sind sie die Staaten, die am meisten Kohlenstoffdioxid, also CO2, verbrauchen und so den Klimawandel beschleunigen.

Starkes Signal für Klimakonferenz in Glasgow gefordert

"Wir benötigen von ihnen ein starkes positives Signal an die Klimakonferenz in Glasgow", sagt Kalinski Die bisherigen CO2-Reduktionsziele reichten bei weitem nicht aus, ärmeren Staaten dabei zu helfen, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Ein weiterer Punkt: Corona-Impfstoffe gerechter verteilen - die Liste der Anliegen ist lang.

Und nicht nur Oxfam, die große, international agierende NGO, will etwas gegen die Klimakrise tun. Auch viele kleinere Organisationen sind im Umfeld des Gipfels präsent. Die italienische Umwelt-NGO Terra zum Beispiel: ihr Sprecher Francesco Paniè empfängt in einem kleinen, vollgestellten Büro in der römischen Innenstadt. Seine Erwartungen an den Gipfel sind gering, er befürchtet schwache Absichtserklärungen anstatt echte Anstrengungen, den Klimawandel aufzuhalten.

Kritik: Wenige Staaten treffen Entscheidungen für ganze Welt

"Der G20-Gipfel ist eine exklusive, eine ausschließende Veranstaltung. Er berücksichtigt nicht die Länder, die am heftigsten von Klimawandel und Hunger betroffen sind", kritisiert Paniè. "Für uns ist das nicht akzeptabel und deshalb protestieren wir gegen den Gipfel an sich." Es gehe nicht, dass hier Entscheidungen getroffen würden, die die ganze Welt betreffen.

"Wir machen eine Demo, zusammen mit sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und NGOs. Und wir hoffen, dass unsere Botschaft so die Mächtigen der Welt erreicht." Francesco Paniè, Umwelt-NGO Terra

Rund 10.000 Demonstranten in Rom erwartet

Es sind mehrere Gegen-Demos, die in den nächsten Tagen hier in Rom stattfinden sollen. Die Stadt rechnet allein für den Samstag mit rund 10.000 Teilnehmern. Die Sorge ist, dass sich Autonome, Impf- und Regierungsgegner, Extremisten aus allen Lagern und Klimaaktivisten zusammentun, um Radau zu machen. Wer nach Italien einreist, wird daher momentan kontrolliert, die Sicherheitskräfte beobachten einschlägige Gruppen in sozialen Netzwerken.

Und in Rom ist das Polizeiaufgebot enorm. An allen wichtigen Punkten in der Stadt sollen Polizisten stehen, das Gebiet rund um das Tagungszentrum wird weiträumig abgesperrt, Hubschrauber überwachen Rom aus der Luft.