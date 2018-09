Demos gegen Erdogan-Besuch: Tausende Polizisten im Einsatz

Berlin und Köln stellen sich wegen des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Demonstrationen ein. Knapp drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben in Deutschland, unter ihnen nicht nur Anhänger, sondern auch erbitterte Gegner Erdogans. Der türkische Präsident wird voraussichtlich von Donnerstag bis Samstag in Deutschland sein.

Viele Konfliktthemen zwischen Türkei und Deutschland

Streitpunkte gibt es genug: Vom Kurdenkonflikt über das harte Vorgehen gegen Journalisten bis hin zur Inhaftierung mehrerer Deutscher. Die Polizei in Berlin erwartet jedoch keine gewalttätigen Auseinandersetzungen. In der Hauptstadt sind nach Polizeiangaben bislang nur Proteste gegen den Besuch angekündigt. Kundgebungen türkischer Nationalisten etwa für Erdogan sind danach bisher nicht angemeldet worden.

Tausende Polizisten für Einsatz geplant

Mehrere tausend Polizisten werden allein in der Hauptstadt im Einsatz sein, um den Besuch Erdogans zu schützen und die Proteste abzusichern. Deshalb müssen sich die Bewohner der Hauptstadt auf einige Verkehrsbehinderungen einstellen. Drei unterschiedliche Sperrzonen sind nach Polizeiangaben wegen Erdogans Visite verhängt worden. Dort wird der Verkehr zeitweise gesperrt werden, Passanten sollten einen Ausweis parat haben, das Abstellen von Autos und Fahrrädern ist nicht gestattet:

- Rund um das Hotel Adlon, wo Erdogan absteigt, von Donnerstag 06.00 Uhr bis Samstag 15.00 Uhr.

- Rund um den Großen Stern in Richtung Schloss Bellevue von Freitag 07.00 Uhr bis 24.00 Uhr.

- Rund um den Bebelplatz und die Neue Wache, wo Erdogan einen Kranz niederlegt, am Freitag von 0.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Größte Anti-Demo von kurdischen Gruppen

"Erdogan not Welcome" lautet das Motto der voraussichtlich größten Demonstration gegen den türkischen Präsidenten. Sie soll am Freitag um 16.00 Uhr am Potsdamer Platz in Berlin starten und bis in die Nähe des Schlosses Bellevue ziehen, des Amtssitzes von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Aufgerufen hat zu dem bis 22.00 Uhr geplanten Protest ein Bündnis linker und kurdischer Gruppen. Erwartet werden bis zu 10.000 Teilnehmer. Hinweise auf gewalttätige Auseinandersetzungen gibt es laut Polizei nicht. In der Vergangenheit habe man bei ähnlichen Anlässen spontane Rangeleien etwa zwischen Kurden und türkischen Nationalisten erlebt, darauf seien die Beamten aber eingestellt.

Menschenrechtler gehen gegen Erdogan auf die Straße

Am Freitagvormittag gehen Journalisten-Organisationen und Menschenrechtler gegen Erdogan auf die Straße. Reporter ohne Grenzen, Deutscher Journalisten-Verband (DJV), Verdi und Amnesty International rufen ab 11.00 Uhr zur Demonstration am Berliner Hauptbahnhof auf. "Es ist eine Ohrfeige ins Gesicht aller verfolgten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei, dass Erdogan in Berlin mit militärischen Ehren empfangen wird", kritisierte DJV-Chef Frank Überall. Reporter ohne Grenzen verweist darauf, dass seit dem Putschversuch im Juli 2016 mehr als 150 Medien in der Türkei geschlossen worden seien. Auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit steht die Türkei auf Platz 157 von 180 Staaten.

"Erdogan not Welcome"

Der Berliner FDP-Abgeordnete Marcel Luthe hat am Breitscheidplatz ab 16.00 Uhr ebenfalls zu einer Demonstration gegen den Erdogan-Besuch aufgerufen. Er rechnet mit 700 Teilnehmern. Unter dem Motto "Erdogan not Welcome - Keine schmutzigen Deals mit der Türkei" soll am Samstag in Köln eine weitere Demonstration gegen den türkischen Präsidenten stattfinden.