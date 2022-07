Demonstrationen in Bagdad: Irakisches Parlament weiter besetzt

Hunderte Anhänger des Schiitenführers und einflussreichen irakischen Geistlichen Muktada al-Sadr haben am Sonntag den zweiten Tag in Folge das Parlament des Landes besetzt gehalten. Am Vortag hatten sie Sicherheitsmauern rund um das Gebäude in der schwer gesicherten Grünen Zone der Hauptstadt Bagdad eingerissen, in der sich offizielle Gebäude und ausländische Botschaften befinden, hatten das Parlament gestürmt und dort einen Sitzstreik begonnen.

Viele Demonstranten stürmen Hochsicherheitszone

Inzwischen sind viele weitere Demonstranten in die Hochsicherheitszone geströmt. Hunderte Anhänger von Muktada al-Sadr trafen am Sonntag aus weiteren Landesteilen an, wie Augenzeugen berichteten. Unterdessen wurden immer mehr Sicherheitskräfte in der hoch gesicherten Grünen Zone stationiert.

Mit ihrem Protest wollen die Demonstranten eine Allianz vom Iran unterstützter Parteien unter der Führung des Langzeit-Rivalen Al-Sadrs, dem früheren Regierungschef Nuri al-Maliki, von der Regierungsbildung abhalten. Bereits am Mittwoch waren Anhänger Al-Sadrs erstmals in diesem Jahr in das Parlament eingedrungen. Die Vorkommnisse verschärften die politische Krise in dem Land.

Sicherheitskräfte feuern mit Tränengas

Am Sonntag erweckte der Sitzstreik eher den Eindruck fröhlicher Feierlichkeiten als dem eines politischen Protests. Al-Sadrs Anhänger tanzten, beteten und priesen ihren Anführer in Gesängen im Parlament. Zwischenzeitlich ruhten sie sich auf mitgebrachten Matten aus. Die Szenerie wich deutlich vom Geschehen am Vortag ab, als die Protestteilnehmer Seile und Ketten benutzt hatten, um Zementmauern um die Grüne Zone zum Einsturz zu bringen. Anders als bei dem Parlamentssturm am Mittwoch löste sich die Menge diesmal auch nicht auf.

Irakische Sicherheitskräfte feuerten zunächst mit Tränengas und Blendgranaten, um die Demonstranten zurückzuschlagen. Das Gesundheitsministerium teilte am Samstag mit, es seien etwa 125 Menschen verletzt worden - 100 Protestteilnehmer und 25 Angehörige der Sicherheitskräfte. Innerhalb weniger Stunden zog sich die Polizei zurück und überließ das Parlament den Demonstranten.