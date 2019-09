"Dem deutschen Wald geht es nicht gut" - Klöckner plant Nothilfe

Die Schäden durch Borkenkäfer und Trockenheit in den deutschen Wäldern sind massiv - deshalb hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner jetzt Nothilfen angekündigt. Von Bundesseite seien zusätzliche 547 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren zu erwarten, sagte die CDU-Politikerin beim "Nationalen Waldgipfel" ihres Ministeriums in Berlin. Dazu sollten ergänzende Mittel der Länder fließen, so dass insgesamt bis zu 800 Millionen Euro zusammenkommen können.

Waldschäden größer als bekannt

Klöckner sprach von einem "Krisengipfel", da mehr als 180.000 Hektar geschädigte Fläche wieder aufgeforstet werden müssten - das seien mehr als 250.000 Fußballfelder. Im April war noch von 110.000 Hektar betroffener Fläche die Rede.

Das Waldsterben sei dramatisch, sagte Klöckner. Allein in den vergangenen beiden Jahren seien 105 Millionen Festmeter Schadholz entstanden.

Sturm, Hitze, Borkenkäfer

"Unserem deutschen Wald geht es nicht gut." Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU)

2017 und 2018 setzten dem Wald vor allem Stürme zu, 2018 und diesen Sommer extreme Dürre und Hitzewellen. Hinzu kamen in der Folge eine massenhafte Vermehrung des Borkenkäfers und Brände. Vor allem Fichten und Buchen sind schwer geschädigt.

Wiederaufforstung und bessere Anpassung an den Klimawandel

Die Ministerin betonte, bei den Finanzhilfen gehe es nicht darum, dass der Bund Schäden ersetze, sondern bei Wiederaufforstung und einer besseren Anpassung an den Klimawandel unterstütze. Vorgesehen ist unter anderem, geschädigte Flächen wieder zu bewalden, Eigentümer von kleinen Privatwäldern zu fördern, mehr Waldfachkräfte auszubilden und Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft klimafreundlich zu verwenden.