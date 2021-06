Corona-Experten besorgt über Verbreitung von Delta-Variante

Delta-Variante bereits in allen 16 Bundesländern

Laut den jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) wurde die Variante bereits in allen 16 Bundesländern nachgewiesen. In der 22. Kalenderwoche lag ihr Anteil an allen genauer untersuchten Corona-Infektionen in Deutschland demnach bei 6,2 Prozent. In der Woche davor waren es noch 3,7 Prozent.

Lockerungen in Großbritannien verschoben

In Großbritannien ist die Variante B.1.617.2 inzwischen für 96 Prozent aller Neuinfektionen verantwortlich. Bereits geplante weitere Lockerungen wurden aufgeschoben. Laut Lauterbach steckten sich in Großbritannien vor allem Ungeimpfte und Menschen, die erst eine Impfung bekommen hatten, an.

Eine in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Studie kam zu dem Ergebnis, dass 79 Prozent der Geimpften nach einer ersten Dosis von Pfizer/Biontech "eine quantifizierbare neutralisierende Antikörperreaktion" gegen den ursprünglichen Virusstamm hatten, bei der Variante B.1.617.2 hingegen nur 32 Prozent. Das französische Institut Pasteur erklärte, eine einzelne Astrazeneca-Dosis habe "wenig bis gar keine Wirksamkeit" gegen die Delta-Variante.

Vollständige Impfung schützt vor Delta-Variante

Mit einer vollständigen Corona-Impfung lassen sich laut einer am Montag vorgestellten Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) schwere Krankheitsverläufe bei der Delta-Variante aber ebenso wirksam vermeiden wie bei der Alpha-Variante. Zwei Dosen des Wirkstoffs von Pfizer/Biontech verhinderten demnach bei der Variante B.1.617.2 in 96 Prozent der Fälle eine stationäre Behandlung. Für das Vakzin von Astrazeneca lag die Quote bei 92 Prozent.