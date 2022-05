Delfine im Kriegseinsatz? Laut Experte wäre das möglich

Das US-Naval Institute sorgte vor kurzem für Schlagzeilen, als es mitteilte, dass die russische Marine Delfine einsetzt, um ihre Flotte im Schwarzen Meer zu schützen. Der Verhaltensbiologe Lorenzo von Fersen vom Tiergarten Nürnberg verweist auf seit Jahrzehnten bekannte Trainings des US- und des russischen Militärs. Seit vielen Jahren gibt es in dem Tiergarten eine Delfin-Lagune.

An der Einfahrt zum Hafen von Sewastopol sollen zwei Unterwassergehege platziert worden sein, berichtet das unabhängige US Naval Institute. Denkbar sei, dass die Delfine zur Abwehr feindlicher Taucher eingesetzt werden sollen, die versuchen könnten, in den Hafen einzudringen und Kriegsschiffe zu sabotieren.

Delfin-Training für militärische Zwecke

Der Nürnberger Delfinexperte von Fersen erklärt im BR-Interview, dass die amerikanische und die russische Marine schon seit Jahrzehnten Tiere für militärische Zwecke trainiert, um zum Beispiel Haftminen oder Torpedos zu finden.

Delfine könne man sehr, sehr gut trainieren wie einen guten Kampfhund. Unter anderem könnte man sie dazu bringen, entweder zu melden, wenn Taucher in der Nähe sind, oder diese sogar zu rammen, denn Delfine haben eine starke Schnauze, wie der Experte weiter ausführt.

Große Forschungsstation in Sewastopol bekannt

Von Fersen weiß nur, dass Russland in Sewastopol eine riesengroße Forschungsstation betreibt, die zeitweise in ukrainischen Händen war. Der ursprüngliche Gedanke sei immer ein ganz anderer gewesen. Es sei im Grunde darum gegangen, das Sonarsystem der Delfine zu untersuchen.

Neben den großen Tümmlern werden auch Seelöwen eingesetzt. Die könne man genauso gut trainieren.

Nürnberger Delfinexperte lehnt solche Einsätze ab

Der Verhaltensbiologe von Fersen bezeichnet die Militäreinsätze von Delfinen als ein Armutszeugnis der Menschheit. Das sei einfach sehr, sehr traurig. Man arbeite im Artenschutz, um Arten und Tiere zu schützen.

Es gebe andere Möglichkeiten, um einen Hafen zu schützen. Da müsse man nicht unbedingt Tiere dazu quälen, so der Nürnberger Delfinexperte, der unter anderem auch Geschäftsführer der Gesellschaft zum Schutz wasserlebender Säugetiere Südamerikas ist.