Debatte um "Vaterjuden": Wer ist offiziell Jude oder Jüdin?

Wer ist Jude oder Jüdin? Nur wer eine jüdische Mutter hat, oder zählt auch der Vater? Die jüngste innerjüdische Debatte um sogenannte "Vaterjuden" wurde in den vergangenen Monaten breit ausgetragen - in den Feuilletons und sozialen Medien. Denn die Definition, wer sich offiziell Jude oder Jüdin nennen darf, hat für einen Großteil der jüdischen Community in Deutschland konkrete und spürbare Folgen. Rund die Hälfte der Juden in Deutschland – so schätzt es Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte "Anne Frank" - sind "Vaterjuden".

Irrelevant, ob man sich jüdisch fühlt

Wer eine jüdische Mutter hat, darf sich selbst auch als Jude bezeichnen. Dabei ist es irrelevant, ob man sich als Jude fühlt, oder im Alltag nach jüdischen Riten und Regeln lebt. Im Gegensatz dazu werden Menschen, bei denen nur der Vater jüdisch ist, als "Vaterjuden" bezeichnet. Sie gelten der Halacha, dem praktischen jüdischen Religionsgesetz zufolge, nicht als Juden. Auch nicht, wenn sie sich als Juden fühlen, ihre Vorfahren Juden sind oder sie jüdisch-religiös erzogen worden sind, erklärt die Soziologin Ruth Zeifert. In ihrer Doktorarbeit hat sie dem Thema gewidmet, das sie persönlich seit ihrer Kindheit beschäftigt.

Nicht-jüdische Mütter bemühen sich um jüdische Identität

Nach dieser Regel ist Ruth Zeifert keine Jüdin. Denn nur ihr Vater ist Jude, stammt aus Israel. Ihre Mutter kommt aus Hessen. "Ich hab in meiner Forschung festgestellt, dass die Mehrheit der nicht-jüdischen Mütter sich sehr darum bemühen, dass ihre Kinder jüdisch unterrichtet werden und eine jüdische Identität bekommen", sagt Ruth Zeifert. Ähnlich macht es auch sie selbst mit ihren eigenen Kindern. Regelmäßig besucht sie mit ihnen die liberale jüdische Gemeinde Beth Shalom in München und schickt sie auf Machanee, eine jüdische Ferienfreizeit. Nur das Problem bleibt: "Wenn man den Status nicht klärt, dann ist man eigentlich kein Jude."

Zentralrat der Juden hält am Religionsgesetz fest

Der deutsch-französische Politiker Daniel Cohn-Bendit, der nicht jüdisch lebt, aber matrilinear ist, gilt offiziell als Jude. Ruth Zeifert, die in die liberale jüdische Gemeinde geht, gilt nicht als Jüdin, weil sie patrilinear ist. Für viele wirkt die Diskussion im Netz und in den Feuilletons paradox. Ausschlaggebend war ein Tweet des Publizisten Max Czollek, dem hatte der jüdische Schriftsteller Maxim Biller das Jüdisch-Sein abgesprochen.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hält sich als politische Vertretung des Judentums ganz klar an die Vorgaben des Religionsgesetzes. Sich selbst als Jude zu definieren, sei einfach falsch, so der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Der Publizist und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik vom Selma Stern Zentrum, einer Forschungseinrichtung zur Untersuchung des Judentums, sieht das genauso: "Die Frage, ob man jüdisch ist oder nicht, ist keine Frage des Selbstverständnisses, sondern auch eine Frage der Anerkennung einer Gemeinschaft."

USA: Jüdisch erzogene "Vaterjuden" sind auch Juden

Trotzdem sei die Debatte wichtig, denn sie zeige, wie weit religiöse Gesetze und religiöse Wirklichkeit auseinanderklaffen, meint Professor Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte "Anne Frank". Deshalb brauche es auch in Deutschland einen religionspolitischem Schritt, wie es das Reformjudentum andernorts bereits gegangen sei. "Die größte jüdische Diaspora ist in den USA, und da gibt es seit 1983 einen Beschluss der Rabbinerkonferenz des Reformjudentums, der besagt, dass auch Kinder von jüdische Vätern als Juden anerkannt werden, solange sie jüdisch erzogen werden", sagt Meron Mendel.

Solche Bestrebungen gebe es auch in Deutschland bei einigen Rabbinern. "Die Grundfrage ist, ob wir hier eine pluralistische jüdische Gemeinschaft wollen, mit einer Bandbreite von Meinungen und Zugehörigkeiten oder wird versucht, dass dies nur durch den Zentralrat der Juden definiert wird", sagt Meron Mendel. Im Kern geht es also um die Grundausrichtung des Judentums in Deutschland.