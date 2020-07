"Racial Profiling" bei der Polizei: Kritik an Seehofer wächst

Bundestagsvizepräsidentin Roth kritisiert Seehofer

Die Grünen-Politikerin Claudia Roth warf Seehofer vor, das Rassismus-Problem in der Polizei kleinzureden. "Es ist unbestritten, dass es trotz Verbotes Racial Profiling in Deutschland gibt. Das Leugnen von Tatsachen oder Kleinreden von Rassismus, das Innenminister Seehofer derzeit betreibt, bringt niemanden weiter", sagte die Vizepräsidentin des Bundestags der "Südwest Presse" am Samstag. Es liege auch im Interesse der Polizei, wissenschaftlich zu untersuchen, wie groß das Problem sei.

Zuletzt hatte auch die offizielle Antidiskriminierungsstelle (ADS) des Bundes Seehofers Entscheidung hinterfragt. "Die Behauptung, es gebe Racial Profiling praktisch nicht und es müsse deshalb auch nicht weiter erforscht werden, ist wenig stichhaltig - auch weil es in Deutschland gerade keine flächendeckenden Beschwerdestrukturen gibt", hieß es in einem Tweet der ADS.