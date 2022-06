Debatte um Pflichtdienst: CSU dagegen, Freie Wähler dafür

Ein Vorstoß von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Einführung eines Pflichtdienstes im Sozialbereich oder bei der Bundeswehr für alle jungen Menschen in Deutschland stößt auf unterschiedliche Reaktionen.

Pflichtdienst: Sozialministerin lehnt ab, Freie Wähler begrüßen Vorschlag

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hat sich gegen einen solchen Pflichtdienst für junge Menschen gewandt. "Gemeinsinn in unserer Gesellschaft zu stärken, ist eine wichtige Aufgabe", sagte Scharf dem "Münchner Merkur". Eine Pflicht halte sie jedoch nicht für zielführend. Die Ministerin betonte, die Politik könne auch ohne Pflichtdienst "Motivation und Begeisterung vermitteln, wie bereichernd es ist, für andere etwas tun zu können".

Zustimmung kommt dagegen von der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Bayern. Ein Gemeinschaftsjahr sei unerlässlich für die Krisenfestigkeit von Staat und Gesellschaft, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bernhard Pohl. Der Staat sei mehr als ein Dienstleistungsunternehmen. Er setze den Rahmen für eine funktionierende Gemeinschaft. "Das bedeutet aber ebenso, dass sich jeder Einzelne einbringen muss – ob zur Landesverteidigung bei der Bundeswehr oder aber im Sozial- sowie Gesundheitsbereich", so Pohl.

Steinmeier will Pflichtdienst

Steinmeier hatte in der "Bild am Sonntag" einen verpflichtenden Dienst im Sozialbereich oder bei der Bundeswehr für alle jungen Frauen und Männer angeregt. "Es geht um die Frage, ob es unserem Land nicht gut tun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen", sagte er.

Einen solchen Dienst einzuführen, werde sicherlich nicht einfach, sagte Steinmeier. "Aber ich wünsche mir, dass wir eine Debatte über eine soziale Pflichtzeit führen." Der Zeitraum sei verhandelbar und müsse kein volles Jahr betragen.

Grüne und FDP gegen Vorstoß

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) lehnten einen solchen Dienst umgehend ab. "Eine Dienstpflicht wird es mit uns nicht geben", schrieb Stark-Watzinger im Kurznachrichtendienst Twitter.

Bundesfamilienministerin Paus machte sich dafür stark, es bei den unter jungen Menschen beliebten Freiwilligendiensten zu belassen. Eine Verpflichtung sei ein Eingriff in die Freiheitsrechte der jungen Erwachsenen.

"Kein staatlicher Eingriff in Lebenslauf"

So argumentierte auch die FDP-Politikerin Stark-Watzinger: "Über zwei Jahre lang haben sich junge Menschen für die Gesellschaft zurückgenommen, auf vieles verzichtet. Ein staatlicher Eingriff in den Lebenslauf ist so ziemlich das Letzte, was sie jetzt brauchen", schrieb die Bundesbildungsministerin bei Twitter.

Bislang gibt es speziell für junge Menschen das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr und den Internationalen Jugendfreiwilligendienst. Diese Angebote stehen jungen Frauen und Männern unabhängig von Schulabschluss, Herkunft oder Einkommenslage bis zum Alter von 27 Jahren offen. Daneben gibt es den Bundesfreiwilligendienst als Angebot für Menschen jeden Alters.