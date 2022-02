Debatte um Corona-Impfpflicht: Nachbesserungen gefordert

Über eine allgemeine Corona-Impfpflicht wird der Bundestag voraussichtlich Mitte März abstimmen - bereits jetzt deuten sich zunehmend Schwierigkeiten bei einer möglichen Einführung an. Die gesetzlichen Krankenkassen erteilten einer möglichen Kooperation bei der Kontrolle einer allgemeinen Impfpflicht eine Absage. Einem Vorstoß von SPD, Grünen und FDP in diese Richtung wies der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ab. Ein GKV-Sprecher sagte der Funke Mediengruppe, die Kontrolle einer gesetzlichen Impfpflicht wäre Aufgabe des Staates.

Linken-Fraktionschef Bartsch fordert Nachbesserung

Nun fordert auch der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch eine Nachbesserung bei der möglichen Einführung der allgemeinen Impfpflicht. "Mit dem Kopf durch die Wand ist immer schlecht. Wir brauchen aktuell ein Prüfmoratorium", sagte Bartsch in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Erarbeitung des Gesetzes sei getrieben gewesen "vom Aktionismus der Ampel". Eine Reihe rechtlicher Fragen sei offen. Der Schutz besonders gefährdeter Gruppen habe oberste Priorität, "aber diese Impfpflicht verhindert keine Ansteckung, sondern kann die Personalnot weiter verstärken", warnte Bartsch.

Parlamentarier bereiten Gesetzesentwurf für Impfpflicht vor

Derzeit bereitet eine Gruppe an Abgeordneten von SPD, Grünen und FDP einen Gesetzentwurf für eine allgemeine Impfpflicht vor. Die Idee war laut SPD-Fraktionsvize Wiese, dass die Krankenkassen über ein Impfportal den Impfstatus der Versicherten abfragen. Personen ohne Impfung sollten von den Krankenkassen gemeldet werden. Die Gesundheitsämter würden dann einen Impftermin anbieten. Wer ihn verstreichen lasse, müsse mit einem Bußgeld rechnen.

Bayerischer Alleingang könnte allgemeine Impfpflicht erschweren

Vor der allgemeinen Impfpflicht soll bereits ab Mitte März die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht für Gesundheitspersonal kommen - doch schon vor der Einführung gibt es Schwierigkeiten. So hatte Bayern am Montag angekündigt, die Teil-Impfpflicht erst einmal nicht umzusetzen.

Der bayerische Alleingang könnte die Einführung der allgemeinen Impfpflicht erschweren. "Wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht klar staatlich geregelt und flächendeckend verbindlich umgesetzt wird, könnte eine schwammige Umsetzung als Begründung dienen, die allgemeine Impfpflicht doch nicht zu machen", fürchtet etwa der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen.

Kritik an Bayerns Absage der Teil-Impfpflicht

Die Absage Bayerns, die Teil-Impfpflicht für Gesundheitspersonal auszusetzen, steht vielerseits in der Kritik. Linken Fraktionschef Bartsch nannte Söders Ankündigung "staatspolitisch inakzeptabel". "Was die Union macht, ist demokratieschädlich. Erst Gesetze erlassen und sie dann feige umgehen." Bartsch wies darauf hin, dass seine Fraktion der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gegensatz zur Union nicht zugestimmt habe.

Anhaltender Kritik sieht sich Bayerns Ministerpräsident auch seitens der SPD und der Grünen gegenüber. "Markus Söder offenbart ein verantwortungsloses Staatsverständnis, wenn er Gesetze, die er sogar selbst beschlossen hat, missachten will", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Nicht weniger schlimm ist, dass wichtige Teile der Union ihm dabei auch noch folgen wollen", fügte Mützenich hinzu. "Sie setzen damit das Vertrauen in demokratische Grundsätze aufs Spiel."

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, warf Söder vor, die Corona-Krise parteipolitisch zu instrumentalisieren. Der CSU-Chef lasse "in dieser Notzeit einmal mehr Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen vermissen, die besonders gefährdet sind", sagte sie dem RND. Das sei mit Recht und Gesetz nicht vereinbar.

Gesundheitsminister Holetschek nimmt Ampel in Haftung

Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek wies die Kritik von sich und sieht die Ampel-Regierung in die Verantwortung. Er gehe fest davon aus, dass es sowohl zu einer einrichtungsbezogenen wie auch zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen werde. Es sei aber noch zu klären, wie der Vollzug und die Kontrolle aussehen soll, so Holetschek im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. "Der Vollzug ist einfach noch nicht geklärt. Wir haben viele Gespräch mit Landräten, Oberbürgermeistern, Einrichtungen und der Vereinigung der Pflegenden geführt, die uns alle gesagt haben: So kann das nicht funktionieren", so Holetschek.

Holetschek bezeichnete die Regelung als nicht praxistauglich. Der CSU-Politiker nannte als Beispiel die schwierige Rolle der Gesundheitsämter, die einerseits über das Betretungsverbot für ungeimpfte Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheime entscheiden müssten und andererseits die Versorgungssicherheit der Patienten zu gewährleisten hätten.