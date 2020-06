Debatte um Antidiskriminierungsgesetz: Berlin beschwichtigt

"Völlig überzogen", so nennt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) das neue Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Im BR sagte er, es sei eine Unterstellung, dass es in der Polizei ein besonderes Problem gebe mit Diskriminierung und Rassismus.

Worum geht es im Gesetz?

Seit rund zwei Wochen gilt das Berliner Antidiskriminierungsgesetz. Es soll Menschen vor Diskriminierung durch Behörden schützen. Wenn jemand von Polizei oder Bürgeramt wegen seiner Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung benachteiligt fühlt, kann er das in Berlin jetzt einfacher vor Gericht geltend machen.

Innenminister und Polizei schlagen Alarm

Das Thema hat die Innenministerkonferenz in den vergangen drei Tagen in Erfurt beherrscht. Kurz zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt, wegen des Gesetzes keine Bundespolizisten mehr zu Einsätzen nach Berlin zu schicken. "Ich kann meine Beamten nicht dieser Diskriminierung aussetzen, wo sie dann beweisen sollen, dass sie nicht diskriminiert haben", sagte der CSU-Politiker vor zwei Tagen. Auch die Polizeigewerkschaften schlugen Alarm: Die Unschuldsvermutung werde für Polizisten ausgehebelt.

Berliner Innensenator beschwichtigt

Der so unter Druck geratene Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) versicherte daraufhin, dass das Gesetz nur für Berlin gelte. Außerdem richte es sich gar nicht gegen einzelne Polizeibeamte, sondern gegen die ganze Behörde. Das sei im Gesetz klar geregelt.

Nach der Konferenz lenkten dann auch die Innenminister ein. Geisel habe die Bedenken mit seinen Zusagen beruhigt, sagte Seehofer. Wenn er sie noch einmal schriftlich gebe, könnten auch die Bundespolizisten wieder nach Berlin.

Auch Bayern ist damit einverstanden. Innenminister Herrmann sagte, wenn klar bestätigt werden sollte, dass keine besondere Haftung für andere Bundesländer und Polizisten gelte, werde man wieder Beamte schicken.

Populistische Debatte?

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, hält die Reaktion auf das Gesetz für überzogen. Alles, was Geisel gesagt habe, hätte man auch im Gesetz nachlesen können, sagte sie gegenüber BR24. Außerdem halte sie es für schädlich, dass das Gesetz in der Öffentlichkeit so zerrissen werde. Das sei populistisch und beschädige die Zusammenarbeit von Bund und Ländern.

Innenminister sprechen Polizei Vertrauen aus

Der Streit über das Berliner Gesetz muss vor dem Hintergrund einer größeren Debatte gesehen werden: Seit den Ausschreitungen und Proteste in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt wird auch in Deutschland hitzig über das Thema diskutiert.

Es gebe eine große Verunsicherung unter den Polizeibeamten, sagte Bundesinnenminister Seehofer in Erfurt. Ein Vergleich zwischen Deutschland und den USA sei unangemessen: "Wir haben die beste Polizei der Welt."

Die Innenminister aller 16 Bundesländer haben zum Abschluss der Konferenz deshalb eine Erklärung verabschiedet. "Die rund 300.000 Menschen, die bundesweit bei der Polizei beschäftigt sind, verdienen Anerkennung, Respekt und Wertschätzung", heißt es darin.

Die Grünen-Politikerin Mihalic hält die Erklärung der Innenminister für ein positives Signal. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei es gut, wenn Dienstherren ihren Bediensteten das Vertrauen aussprechen.