Debatte über Merz-Aussagen: Europäisches Recht hat Vorrang

"Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat", sagte CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz am Mittwochabend auf der CDU-Regionalkonferenz in Seebach in Thüringen. Er sei deshalb schon seit "langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen." Zustimmung erhielt Merz vom Europa-Abgeordneten Markus Ferber (CSU): "Deutschland ist momentan mit der Hinderungsgrund, zu europäischen Lösungen zu kommen, aufgrund dieses individuellen Rechtsschutzes", sagte Ferber dem rbb.

Europäisches Recht hat immer Vorrang

Doch behindert dieses Recht tatsächlich eine europäische Einigung? Politiker und Experten sagen "nein". "Das ist ein vorgeschobenes Argument", sagt Professor Ulrich Becker, Experte für ausländisches und internationales Sozialrecht beim Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München BR24. "Wenn wir Unionsrecht haben, dann hat das Anwendung vor dem deutschen Recht. Das gilt immer". Auch die Organisation Pro Asyl betonte, dass das internationale und europäische Flüchtlingsrecht Vorrang hätten.

Vor Zurückweisung in Verfolgungssituationen schützten die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention. "Ein Spitzenpolitiker muss dies wissen", kritisierte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günther Burkhardt. Außenminister Heiko Maas sagte im Gespräch mit der "Rheinischen Post": "Dass unser Asylrecht dem Europarecht nicht entgehen steht, ist bereits in Art. 16a Grundgesetz verankert. Rechtspopulisten hinterher zu laufen, führt nur zu einer weiteren Spaltung".

Artikel 16a: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht."

Tatsächlich wird das Asylrecht in der Bundesrepublik - anders als in vielen anderen Staaten - nicht allein aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt, sondern hat Verfassungsrang. Im Grundgesetz steht in Artikel 16a, Absatz eins: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." Damit zieht das Grundgesetz die historischen Lehren aus der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft. Mit dem sogenannten Asylkompromiss von 1993 wurde dieses Grundrecht allerdings deutlich eingeschränkt. Unter dem Eindruck stark gestiegener Asylbewerberzahlen, vor allem aus dem damaligen Jugoslawien, setzten Union, FDP und SPD damals eine Grundgesetzänderung durch. Eine Folge: Wer über einen sicheren Drittstaat einreist, konnte sich seither nicht mehr auf das Asylgrundrecht berufen.

Nur 1,3 Prozent beruhen auf Artikel 16a

Angesichts der Zahlen ist der Vorschlag von Merz, das Asylrecht in Frage zu stellen, kaum relevant. Artikel 16a kommt nämlich nur sehr selten zur Anwendung. So wurden von Januar bis Ende Oktober 2018 von insgesamt 186.886 Anträgen gerade einmal 2.403 positive Asylentscheidungen auf Basis des Grundgesetzes erteilt. Das sind 1,3 Prozent. Die meisten erhalten Flüchtlingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder einen eingeschränkten (subsidiären) Schutz. Das gilt für Menschen, die nicht als politisch verfolgt gelten, aber trotzdem bleiben dürfen, weil ihnen in der Heimat "ernsthafter Schaden" droht - wie Folter, Todesstrafe oder willkürliche Gewalt in einem bewaffneten Konflikt.

Integrationsbeauftragte: "Fluchtursachen bekämpfen"

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), lehnt im Gespräch mit der "Rheinischen Post" eine Änderung des Asylrechts im Grundgesetz ab.

Eine Begrenzung der Asylzahlen erreichen wir nicht durch eine Änderung des Grundgesetzes, sondern indem wir Fluchtursachen bekämpfen, gemeinsam mit unseren Partnern an einem solidarischen Asylsystem arbeiten und eine faire Lastenverteilung in Europa vorantreiben. Annette Widmann-Mauz, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung

Widmann-Mauz: "Unsere Geschichte mahnt uns, das Grundrecht auf Asyl nicht in Frage zu stellen."