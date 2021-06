Debatte über Gesprächsangebot an Putin spaltet EU-Gipfel

Der deutsch-französische Vorschlag, mit dem russischen Präsidenten Putin wieder ins Gespräch zu kommen, hat für eine heftige Diskussion auf dem EU-Gipfel gesorgt. Vor allem bei den Staaten Osteuropas löst er Vorbehalte aus – aber nicht nur.

Deutschland und Frankreich hatten die EU-Partner am Mittwoch mit einem Vorschlag für mögliche Gipfeltreffen mit Putin überrascht. Ein EU-Diplomat sagte vor dem Gipfelbeginn, zwei Drittel der Mitgliedstaaten seien für den Vorschlag, Themen und Formate für den Dialog mit Russland zu diskutieren. Ein Drittel sei aber auch dagegen.

Kritik: "Den Bären zur Bewachung des Honigtopfs engagieren"

Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins betonte beispielsweise, dass der Kreml nur "Machtpolitik" verstehe. Dort würde es als Zeichen der Stärke gesehen, keine Gratis-Zugeständnisse zu machen. Litauens Präsident Gitanas Nauseda forderte, die EU müsse "sehr vorsichtig mit Blick auf die wirklichen Absichten von Putins Regime sein". Wenn die EU einen Dialog ohne jegliche Verhaltensänderung beginne, sei das "wie einen Bär zu engagieren, um einen Honigtopf zu bewachen."

Auch aus den Niederlanden kommt wenig Begeisterung für den Vorschlag. Regierungschef Mark Rutte sagte, er selbst werde an einem Gipfel mit Putin sicher nicht teilnehmen. Er werde sich dem aber nicht entgegenstellen, wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder Ratspräsident Charles Michel den russischen Präsidenten treffen wollten.

Kritik kam aber auch aus der Ukraine: Außenminister Dmitri Kuleba sagte in Brüssel, Gipfeltreffen mit Putin würden Russland "noch mehr von der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen" für einen Frieden in der Ukraine abhalten. Er sehe "eine gefährliche Abweichung von der EU-Sanktionspolitik".

Merkel: Möglichkeiten zur Kooperation mit Russland ausloten

Bundeskanzlerin Merkel hält der Kritik aber entgegen, die EU müsse diskutieren, in welchen Bereichen Kooperation mit Russland möglich sei. Es gehe darum, "wie antworten wir geschlossen auf die Provokationen und wie können wir vielleicht auch Gesprächsformate herstellen". Denn Konflikte ließen sich am besten durch Gespräche lösen. Dies zeige auch das jüngste Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Putin in Genf.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verteidigte den Vorstoß mit Merkel. Es müsse einen Dialog geben, "um unsere Interessen als Europäer zu verteidigen", sagte er. "Es ist ein Dialog, der für die Stabilität des europäischen Kontinents notwendig ist." Das heiße aber nicht, dass die EU ihre Werte und Interessen aufgebe.

Kurz: Nicht nur bei Verhandlungen anderer zuschauen

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz begrüßte die Initiative. Er sei "sehr froh, dass es hier endlich Bewegung in Richtung Dialog mit Russland gibt", sagte er. Die EU könne nicht nur zusehen, wenn die USA und Russland miteinander verhandelten.

Auch Moskau signalisierte Interesse an einem Dialog. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Putin unterstütze die deutsch-französische Initiative. Der russische Präsident befürworte die "Schaffung eines Mechanismus für einen Dialog und Kontakte zwischen Brüssel und Moskau".

Letzter Gipfel mit Russland fand 2014 statt

Der letzte derartige EU-Russland-Gipfel hatte im Januar 2014 stattgefunden. Die Treffen wurden nach der darauffolgenden Annexion der Krim und dem Beginn des Konflikts mit pro-russischen Separatisten in der Ostukraine ausgesetzt. Dies war Teil umfangreicher Sanktionen der Europäer. Deren Rücknahme hatte die EU bisher von Fortschritten bei der Umsetzung der Minsker Friedensabkommens abhängig gemacht.

Nicht nur Gesprächsangebot machen - auch weitere Sanktionen planen

Die EU-Gipfel-Gespräche über die künftige Russland-Politik finden am Abend auf dem EU-Gipfel statt. Dialog wäre dabei aber nur eine Seite der von Berlin und Paris angestrebten Schlussfolgerungen. Sie schlugen auch die Vorbereitungen weiterer Wirtschaftssanktionen vor, um gegebenenfalls schnell auf "bösartige Aktivitäten" Russlands reagieren zu können.