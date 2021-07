Debatte über Corona-Impfpflicht für Lehrer und Kitapersonal

Die Sorge vor einer verstärkten Corona-Verbreitung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland wächst. Lehrerverbands-Präsident Heinz-Peter Meidinger warnte beispielsweise vor einer vierten Corona-Welle mit enormen Dimensionen. Zunehmend heftig wird darüber diskutiert, wie Infektionen bei Minderjährigen und eine Virus-Weitergabe in ihren Familien eingedämmt werden können. Der Humangenetiker Wolfram Henn vom Deutschen Ethikrat meint: "Wir brauchen eine Impfpflicht für das Personal in Kitas und Schulen." Der Bundeselternrat forderte am Montag Luftfilter an allen Schulen.

Söder hofft auf Impfehlung für Kinder ab 12

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hofft schon länger auf eine schnellere generelle Corona-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Seinen Informationen nach soll bis Mitte, Ende August nochmals über eine mögliche Empfehlung nachgedacht werden - da sei es für den normalen Schulstart nach den Sommerferien allerdings "ganz nüchtern zu spät", so Söder am Montag.

Hintergrund der Debatte: Für Kinder bis zwölf Jahren gibt es keinen zugelassenen Impfstoff. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt derzeit nur für Kinder und Jugendliche eine Impfung, wenn sie etwa selbst bestimmte Vorerkrankungen haben oder gefährdete Personen im Umfeld haben, die sich selbst nicht schützen können.

Pro Impfpflicht für Lehrer- und Erziehungskräfte

Humangenetiker Wolfram Henn argumentiert bezogen auf das Schul- und Kitapersonal: "Wer sich aus freier Berufswahl in eine Gruppe vulnerabler Personen hineinbegibt, trägt eben besondere berufsbezogene Verantwortung." Lehrkräfte, Erzieher und Erzieherinnen sollten vor allem Kinder unter zwölf Jahren schützen, sagte der Medizinethiker an der Universität des Saarlands der "Rheinischen Post" (Montag).

Zwar trügen Kinder ein geringes Risiko, schwer an Covid zu erkranken, sagte Henn. Man müsse aber weiter damit rechnen, "dass sie das Virus in ihre Familien tragen und Menschen aus Risikogruppen infizieren". Henn nannte als Beispiele Krebspatienten, die wegen ihrer Therapien noch nicht geimpft werden konnten. Diese Gruppe müsse durch eine Impfpflicht bestimmter Berufsgruppen geschützt werden. Eine Impfpflicht ist in Deutschland möglich, aber selten. So ist seit März 2020 ein Nachweis einer Immunisierung gegen Masern für Kinder bei der Aufnahme in Kitas und Schulen vorgeschrieben. Für Lehr- und Erziehungskräfte gilt diese Pflicht auch. Laut Infektionsschutzgesetz kann das Bundesgesundheitsministerium anordnen, "dass bedrohte Teile der Bevölkerung" an Schutzimpfungen teilzunehmen haben.