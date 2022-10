Debatte über Abschiebestopp in den Iran – Proteste laufen weiter

In der Debatte um einen Abschiebestopp für Iraner formiert sich in den unionsgeführten Bundesländern Kritik an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Nach Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) mahnte am Freitag auch sein bayerischer Amtskollege Joachim Herrmann (CSU) Informationen aus Berlin an, die einen generellen Verzicht auf Abschiebungen begründen könnten.

Abschiebestopp in den Iran? Unions-Kritik an Faeser

"Bislang ist uns weder eine aktualisierte Lagebeurteilung des Auswärtigen Amtes noch eine fundierte Lageeinschätzung des Bundesinnenministeriums bekannt", beklagte Herrmann. Wegen der Demonstrationen im Iran und dem Vorgehen der dortigen Sicherheitskräfte hatte das SPD-regierte Niedersachsen am Vortag entschieden, Abschiebungen in das Land auszusetzen. Am Freitag zog Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Christian Pegel (SPD) nach. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) appellierte an die anderen Bundesländer, sich dieser Entscheidung anzuschließen. Beuth bezeichnete diese Forderung jedoch als dreist. Statt die Entscheidung an die Länder "abzudrücken", könne Faeser selber für einen bundesweiten Abschiebestopp sorgen: "Wäre ihr tatsächlich daran gelegen, hätte sie sich schon längst darum kümmern können."

Aktuell leben nach Angaben des Bundesinnenministeriums 11.589 ausreisepflichtige Iranerinnen und Iraner in Deutschland. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden aber erst 31 Menschen in das Land abgeschoben.

Proteste im Iran setzen Regierung zunehmend unter Druck

Im Iran laufen die Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini unentwegt weiter. "Aminis Tod hat einfach alles verändert. Dinge, die wir zwar hofften, aber irgendwie nie für möglich hielten, passieren jetzt", schreibt eine junge Iranerin auf Instagram.

Die iranische Regierung hat das Internet blockiert, Proteste von der Polizei niederschlagen lassen und Gegner im Ausland für die Unruhen verantwortlich gemacht. Mit solchen Methoden und Ablenkungsmanövern war es der Führung in Teheran in der Vergangenheit immer wieder gelungen, Regimekritikerinnen und -kritiker zum Verstummen zu bringen. Doch diesmal funktioniert das nicht: Die Proteste, die durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam ausgelöst wurden, dauern schon die dritte Woche in Folge an.

Bislang wurden im Iran stets sämtliche Proteste niedergeschlagen

Dauer und Dynamik der Demonstrationen stellen eine neue Bedrohung für Teheran dar, wie es sie seit der Grünen Bewegung von 2009 nicht gab, als Millionen Menschen auf die Straße gegangen waren. Die heutigen Proteste, an denen sich viele Menschen aus der iranischen Mittel- und Oberschicht beteiligen, haben einiges gemeinsam mit denen vor 13 Jahren. Diese waren von der Führung des Landes mit der Zeit schließlich niedergeschlagen worden. Ob das mit den aktuellen Kundgebungen, die anscheinend spontan und führungslos sind, auch passieren wird, ist offen.

Ein realistisches Bild von den Geschehnissen in dem 80-Millionen-Einwohner-Land zu bekommen, ist wegen der staatlichen Restriktionen schon in ruhigen Zeiten eine Herausforderung. Jetzt ist es noch schwieriger. Die Behörden haben seit Beginn der Demonstrationen am 17. September nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten mindestens 35 Reporter und Fotografen festgenommen. Die meisten Informationen stammen aus nur wenige Sekunden langen Videoclips, die Aktivistinnen und Aktivisten im Internet hochladen können.

Amnesty International geht von 130 getöteten Demonstranten aus

Die Menschen im Iran wissen genau, dass die Teilnahme an einem Protest den Tod bedeuten kann. Das sieht man auch derzeit. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International meldet am Donnerstag: Man gehe inzwischen von mehr als 130 getöteten Demonstranten aus. Allein im Südosten des Landes sollen vergangenen Freitag 82 Menschen von iranischen Regimekräften umgebracht worden sein, darunter auch Kinder. In der Stadt Zahedan sei nach dem Freitagsgebet mit scharfer Munition auf Demonstrierende, Umstehende und auch Besucher des Freitagsgebetes geschossen worden.

Auch werden derzeit immer mehr Fälle von getöteten Jugendlichen publik. Darunter die 16-jährige Nika Shakarami, die plötzlich verschwand. Laut einem Bericht von BBC Farsi hatte das Mädchen kurz vorher noch eine verzweifelte Nachricht an eine Freundin geschickt, in der sie berichtet, dass sie von Sicherheitskräften verfolgt werde. Die Familie soll den Leichnam der Tochter zehn Tage später in einer Leichenhalle in Teheran gefunden haben und erhebt seitdem den Vorwurf des Mordes gegen den iranischen Geheimdienst und die Polizei. Mehrere Familienmitglieder sollen zudem bedroht worden und ein Begräbnis des Mädchens durch die Familie verhindert worden sein.

Informationen nur über Umwege

All diese Vorfälle gehen im Iran durch die sozialen Medien. Die sind zwar seit kurz nach Ausbruch der Proteste weitgehend gesperrt, aber über Umwege und diverse VPNs zumindest temporär erreichbar. In diversen Chatgruppen, unter anderem auf Telegram, schreiben User: "Wir machen solange weiter, bis sie müde sind." Trotz aller Risiken.

Immer öfter werden Bilder von erschöpften Polizisten geteilt. Eine Frau, die unerkannt bleiben möchte, berichtet der ARD: "Die Polizisten in unserem Viertel sind extrem müde. Sie stehen teilweise nur rum und beobachten. Keiner von ihnen spricht ein Mädchen an, wenn sie ohne Kopftuch an ihm vorbeiläuft. Ich glaube, einige finden es sogar gut.

Offizieller Bericht schließt Gewalt gegen Amini als Todesursache aus

Unterdessen hat das staatliche Institut für Gerichtsmedizin Polizeigewalt als Todesursache der 22-jährigen Mahsa Amini ausgeschlossen. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht zu Aminis Tod heißt es, die iranische Kurdin habe schon seit ihrer Kindheit an einer Schilddrüsenkrankheit gelitten.

Die Untersuchungen sollen demnach ergeben haben, dass es wegen der Vorerkrankung nach ihrer Verhaftung zu einem Herzversagen gekommen sei - was zu ihrem Tod geführt habe. Polizeigewalt sei ausgeschlossen, weil bei der Leiche etwa keine Spuren von einem Schlag auf den Kopf gefunden worden seien.

Aminis Eltern hatten in den letzten Wochen mehrmals eine Vorerkrankung bei ihrer Tochter dementiert. Sie sei bis zu ihrer Verhaftung durch die Sittenpolizei völlig gesund gewesen und alle gegenteiligen Behauptungen seien gelogen, so die Familie. Die iranische Justiz wirft der Familie Amini wiederum vor, die Gesetze im Land zu missachten und mit dem Fall ihrer Tochter politische Stimmung gegen das iranische System machen zu wollen.

Regime antwortet mit Gewalt

Dass das Regime das Vorgehen gegen die Proteste noch weiter hochfahren wird, darin sind sich die meisten Beobachter einig. In den letzten Tagen gab es bereits eine massive Einschüchterungs- und Verhaftungswelle, nicht nur unter Demonstranten, sondern auch bei potentiellen Kritikern im Land, darunter Künstler, Filmemacher und Frauenrechtsaktivisten. Die bekannteste unter ihnen ist die Anwältin Nasrin Sotoudeh, ausgezeichnet mit dem alternativen Nobelpreis. Sie ist bereits zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilt, unter anderem weil sie vor Gericht Frauen verteidigte, die in den vergangenen Jahren ihr Kopftuch öffentlich abgelegt hatten.

Sotoudeh, die seit einiger Zeit aus medizinischen Gründen im Hausarrest in Teheran ist, gab vor einigen Tagen dem Time-Magazin ein Interview. Darin sagte sie: "Ich sehe unter keinen Umständen, dass sie die Uhr zurück drehen können, egal mit welchen Mitteln sie alles unterdrücken wollen", so Sotoudeh. "Die Realität hat sich bereits nachhaltig verschoben". Kurz nach Erscheinen des Artikels wurde sie angerufen. Sie müsse zurück ins Gefängnis.