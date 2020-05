Debatte im Bundestag: Heil weist Kritik an Grundrente zurück

Bei der Bundestagsdebatte über die Grundrente hat Arbeitsminister Hubertus Heil Kritik an dem Vorhaben zurückgewiesen. Die Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise seien richtig, um Arbeitsplätze zu sichern, sagte der SPD-Politiker bei der ersten Lesung des Gesetzes. "Aber dieselben Interessenvertreter, die keine Grenze kennen, Milliarden vom Steuerzahler zu wollen, gönnen anderen die Grundrente nicht." Die Frage sei, welches "verheerende gesellschaftliche Signal" in dieser Situation davon ausgehe, die Grundrente in Frage zu stellen.

Heil sagte, es gehe um eine ordentliche Rente für Pflegehilfskräfte, Paketboten, Lkw-Fahrer, Friseure, Beschäftigte in Supermärkten und Servicekräfte. Diese würden derzeit als "Corona-Helden" bezeichnet - sie hätten aber mehr verdient als Anerkennung. Die Grundrente sei außerdem nicht nur sozial geboten, sondern auch wirtschaftlich vernünftig, weil sie die Kaufkraft der Betroffenen stärke. "Deutschland kann es sich nicht leisten, die Grundrente zum 1. Januar nicht einzuführen", so Heil.

Auch Union bekennt sich zur Grundrente, aber ...

Vor allem angesichts der Corona-Folgekosten war in Teilen der Union zuletzt wieder mehr Kritik an dem Vorhaben laut geworden. Es gibt Forderungen, das Projekt zu verschieben oder auf Eis zu legen. In der Debatte bemängelten Redner von CDU und CSU, dass die Finanzierung der Grundrente noch nicht stehe. Sie zeigten aber auch die Bereitschaft, das Projekt gemeinsam mit der SPD umzusetzen.

"Wir wollen eine Grundrente, zielgenau und solide finanziert", bekräftigte Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe. Allerdings werde es angesichts der technischen Probleme bei der Umsetzung zu einer gestaffelten Einführung kommen. Das werde man im Gesetzgebungsverfahren klären müssen. Gröhe forderte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auch auf, spätestens Ende Mai einen Finanzierungsvorschlag vorzulegen. Zuletzt hatte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus mit einer Blockade gedroht, falls die SPD nicht nachbessere.