DBK-Vorsitzender Bätzing regt Segnung homosexueller Paare an

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, spricht sich für weitreichende Veränderungen in der katholischen Kirche aus. Unter anderem regt der Limburger Bischof eine Änderung der Regeln des Katechismus in Fragen der Homosexualität an, wie er im Interview der theologischen Fachzeitschrift "Herder Korrespondenz" betont.

Segnungen für Geschiedene und Homosexuelle?

In seinem Bistum, in Limburg, lasse er erörtern, wie man generell mit Paaren umgehe, "die nicht kirchlich heiraten können, aber den Segen Gottes erbitten". Hierfür brauche es Lösungen, "die nicht nur im Privaten greifen, sondern auch eine öffentliche Sichtbarkeit haben – aber auch deutlich machen, dass keine Ehe gestiftet wird", so Bätzing im Interview. Neben homosexuellen Paaren können zum Beispiel auch Menschen, die nach einer Scheidung zivil erneut eine Ehe schließen, nicht mehr kirchlich heiraten nach katholischer Lehre. Solche Segnungen seien möglicherweise auch machbar ohne eine offizielle Anerkennung aus dem Vatikan.

Auch der Passauer Bischof Stefan Oster äußerte sich am Wochenende zum Thema Homosexualität. In seiner Predigt zum "Fest der Heiligen Familie" sagte er: "Ihre Neigung ist ja in der Regel einfach da." Die Kirche sage, dass nicht die Neigung, aber deren Ausleben im sexuellen Akt Sünde sei. Oster erklärte wörtlich: "Dass das schwer zu verstehen ist, kann ich ehrlich nachempfinden. Ich kenne aber auch Menschen, die obgleich sie homosexuell empfinden, in sich spüren, dass die Kirche mit ihrer Lehre trotzdem recht hat. Sie spüren, dass bei diesem Akt für sie etwas nicht passt."

Er halte die Kirchenlehre über Familie, Geschlecht und Sexualität für wahr, so der Passauer Bischof weiter. Gleichwohl sollten Gläubige "in der Begegnung mit Menschen, die über diese Dinge anders denken und anders leben", offen und annehmend sein.

Bätzing sieht "Spielraum" beim Diakonat der Frau

Der Limburger Bischof dagegen spricht sich in dem Interview mit der "Herder Korrespondenz" auch für weitere Reformen aus, etwa bei der Beteiligung von Frauen in der Kirche. In der Theologie gebe es inzwischen "gut herausgearbeitete Argumente, die dafür sprächen, "dass das sakramentale Amt auch für Frauen zu öffnen wäre". Spielraum sehe er etwa beim Diakonat der Frau. Um weiterreichende Veränderungen zu diskutieren, hält er ein neues gesamtkirchliches Konzil für denkbar.

Katechismus als "sichere Norm zur Unterrichtung im Glauben"

Der 1992 von Papst Johannes Paul II. herausgegebene "Weltkatechismus" soll eine "sichere Norm für die Unterrichtung im Glauben" sein und ein "authentischer Bezugstext für die Darlegung der katholischen Lehre". Laut Katechismus ist es keine Sünde, homosexuell zu empfinden. Homosexuellen sei mit "Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen" ohne Diskriminierung. Homosexuelle Handlungen aber seien "in sich nicht in Ordnung".