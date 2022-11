DBK-Vorsitzender Bätzing: "Letzte Generation" wie Urchristen

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) Georg Bätzing hat Verständnis für die "Letzte Generation" gezeigt. "Irgendwie wurden sie aus der Lethargie geweckt, die noch viel zu viele von uns entspannt in die Zukunft blicken lässt", sagte der Bischof von Limburg in einer Predigt, die das Bistum veröffentlicht hat.

"Junge Generation" wie Christen der Urkirche

Zu den Aktionen der jungen Klima-Aktivisten, die etwa mit Sitzblockaden auf Straßen eine klimapolitische Kehrtwende einfordern, könne man freilich "stehen, wie man will", so Bätzing. Ihn erinnerten die Aktivisten aber an die frühen Christen der Urkirche, die sich als letzte Generation vor dem Anbruch des Reiches Gottes verstanden hätten. Analog verstünden sich die jungen Leute als diejenige Generation, die noch in der Lage sei, einen Klimakollaps aufzuhalten.

Zugleich gebe es Unterschiede. Christen seien nicht von Zukunftsängsten geleitet, sondern lebten aus der Zuversicht und Hoffnung aus dem Glauben. "Wir beschönigen nichts", sagte Bätzing. "Wir sehen die Risiken und werden der Verantwortung leider Gottes oft genug nicht gerecht, die uns aufgetragen ist." Die "drohende Katastrophe" dürfe jedoch nicht lähmen. Christen müssten handeln. Menschen in der Kirche müssten erfüllt sein von der Hoffnung des Evangeliums, nicht von Angst.

EKD-Vorsitzende Heinrich: "Letzte Generation" nicht kriminalisieren

Auch aus der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kamen zuletzt wohlwollende Töne für die "Junge Generation". Bei der bundesweiten Tagung des Kirchenparlaments Anfang November rief die EKD-Vorsitzende Anna-Nicole Heinrich die Politik auf, mit der "Letzten Generation" das Gespräch zu suchen. Sie dürfe nicht in eine kriminelle Ecke gestellt werden, insofern sie ihr eigenes Wohl zurückstellten, um "gewaltfreien, zivilen Widerstand" zu leisten.