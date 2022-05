Beförderung trotz Belästigung? DBK-Chef Bätzing unter Druck

Der Limburger Bischof Georg Bätzing soll einem Zeitungsbericht zufolge einen Priester befördert haben, obwohl ihm zum Zeitpunkt der Beförderung Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den Kleriker bekannt waren.

Wie die "Zeit"-Beilage "Christ&Welt" berichtet, soll der besagte Priester im Jahr 2000 eine evangelische Pfarrerin in Ausbildung verbal und körperlich sexuell angegangen haben. Ähnliche Vorwürfe gegen den Priester erhebt in dem Bericht eine weitere Frau für die Jahre 2006/2007, als sie zur Ausbildung zur Gemeindereferentin in dem Bistum tätig gewesen sei.

Mail an Bätzing: "Destruktive und unheilvolle Strukturen"

"Wie soll eine wirkliche Aufarbeitung vergangener Untaten und eine Abkehr von destruktiven und unheilvollen Strukturen stattfinden, wenn die Täter von einst nicht nur nicht suspendiert, sondern auch noch befördert werden?" So zitiert die Zeitung aus einer Mail, die eine der betroffenen Frauen an Bätzing geschrieben habe.

Bätzing wurde im Jahr 2016 Bischof von Limburg, nachdem sein Vorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst wegen eines zunächst bestrittenen Erste-Klasse-Fluges nach Indien und explodierender Kosten rund um seine Residenz auf dem Limburger Domberg zurückgetreten war.

Bistum widerspricht Vorwürfen von "Christ&Welt"

Das Bistum teilte derweil mit, dass Bätzing den Priester zunächst ermahnt habe, nachdem er von den Anschuldigungen gehört habe. Vor dessen Berufung zum Bezirksdekan habe es eine erneute Prüfung der Vorwürfe gegeben. "Widersprochen werden" müsse dem durch die Berichterstattung entstandene Eindruck, Bätzing würde "Betroffene nicht hören, sich auf die Seite von Tätern stellen und Beschuldigte befördern statt zu sanktionieren".

"Christ&Welt" zitierte das Bistum weiter damit, dass "Einsicht und Reue" bei dem Pfarrer eine Voraussetzung dafür gewesen seien, ihn trotz der Vorwürfe in das höheres Amt zu berufen. Auch weil es sich nicht um ein strafrelevantes Verhalten gehandelt habe und er sich bei der Gemeindereferentin für sein Verhalten entschuldigt habe, habe ihn der Bischof dann zu einem von heute elf Bezirksdekanen des Bistums ernannt. Der Beschuldigte ist damit der direkte Vertreter des Bischofs in dem ihm zugewiesenen Diözesangebiet.

Unverständnis auf Katholikentag: "Würde so etwas niemals tun"

Auf dem derzeit stattfindenden Katholikentag in Stuttgart, an dem Bätzing auch als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) teilnimmt, regt sich derweil Unverständnis über den Vorgang. Der gastgebende Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, äußerte sich "perplex und überrascht". Ohne den Fall genau zu kennen, sagte er: "Ich würde in meiner Diözese so etwas niemals tun."

Für die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, stelle sich die Frage, ob die Beförderung durch Bätzing "möglicherweise ein Fehler" gewesen sei. Sie zeigte sich überzeugt, dass der Bischofskonferenz-Vorsitzende zeitnah weiter erklären werde, was passiert sei.