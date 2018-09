DAV meldet mehr Rettungseinsätze in den Bergen

Im gesamten Berichtszeitraum wurden 1.878 Notfälle mit insgesamt 2.433 Betroffenen gemeldet. Das bedeutet gegenüber den beiden Jahren des Vorberichtszeitraums einer Steigerung sowohl der Notfälle als auch der Betroffenen (2.195 Betroffene in den Jahren 2014/2015). Das individuelle Unfallrisiko nimmt statistisch gesehen leicht ab, da es immer mehr DAV-Mitglieder und damit Bergwanderer und Bergsteiger gibt. Zwischen 2015 und 2017 ist der DAV um 165.000 Mitglieder gewachsen - im Jahr 2017 zählte der Verein insgesamt 1.240.000 Mitglieder.

Wanderer schätzen eigene Kräfte oft falsch ein

Beim Bergwandern mussten 751 Alpenvereinsmitglieder in den Jahren 2016/2017 aus Notlagen befreit werden, das ist ein Zuwachs von rund 19 Prozent. Hauptursache war Stolpern oder Stürzen, aber auch der Anteil der sogenannten "Blockierungen" nahm zu, also wenn Wanderer die Orientierung verlieren oder aus Erschöpfung nicht mehr selbstständig ins Tal zurückkehren können (33 Prozent aller Rettungseinsätze beim Wandern). Der DAV sieht den Grund dafür in der häufigen Fehleinschätzung der eigenen Kräfte und der falschen Tourenauswahl.

Weniger tödliche Berg-Unfälle von DAV-Mitgliedern

Die Zahl der tödlichen Unfälle hat unterdessen deutlich abgenommen. Bei insgesamt 61 Unfällen von Alpenvereinsmitgliedern kamen in den Jahren 2016/2017 71 Menschen ums Leben, in den Jahren 2014/2015 wurden 86 tödlich Verunfallte registriert, das ist ein Rückgang von 18 Prozent. Leicht gestiegen ist die Anzahl der Mitreiß-Unfälle. Das sind Unfälle an steilen und aperen Gletscherpassagen, wenn Bergsteigerinnen und Bergsteiger mit einem Seil verbunden bei einem Sturz die anderen mitreißen. Hier sieht die DAV eine Auswirkung des Klimawandels, da immer mehr Gletscher schneefrei und damit schwerer zu begehen sind als Gletscher mit stabilen Schneeverhältnissen. Der DAV fordert, dass Bergführer sich hierauf einstellen und beispielsweise die Teilnehmerzahl der geführten Gruppen verringern.