17.10.2018, 07:17 Uhr

Datenschutz: Verlieren Mieter jetzt die Klingelschilder?

Weil sich in Österreich ein Mieter beschwerte, müssen an den Klingelschildern aller städtischen Wohnungen in Wien die Namensschilder entfernt werden. Wäre so etwas auch in Deutschland möglich?