Datenleck: "Menschliches Versagen ist keine Entschuldigung!"

Was können Patienten tun?

Die App-Entwicklerin und Pharmazeutin Dr. Ursula Kramer sagt, die Patienten selber hätten wenig Möglichkeiten, zu überprüfen, ob ihre Daten sicher sind: "In diesem Umfeld gibt es keine Alternative zu Vertrauen." Die Internistin Dr. Karen von Mücke sieht noch viele Hürden in der Digitalisierung der Medizin und rät ihren Patienten zur Zurückhaltung: Datenschutz und Schweigepflicht seien in Gefahr, wenn 2021 die elektronische Patientenakte kommt.