Datenkraken: Wie Staat und Konzerne die Privatsphäre aushöhlen

Die Experten der Leopoldina reagieren mit ihrer Stellungnahme "Privatheit in Zeiten der Digitalisierung" auch auf das Unbehagen vieler Bürger, das sich in letzter Zeit immer wieder Luft gemacht hat. In Bayern etwa gingen viele Bürger gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz auf die Straße. Ein halbes Jahr ist es jetzt in Kraft.

"Ich halte dieses Gesetz für einen Schritt zur Abschaffung der bürgerlichen Demokratie, die ersetzt wird durch Polizeiapparat." Demonstrant in Regensburg

Polizeiaufgabengesetz: Andere Bundesländer ziehen nach

Aber auch in anderen Bundesländern wie in Baden-Württemberg werden die Überwachungsbefugnisse ausgebaut. In Arbeit sind neue Polizeigesetze in Sachsen und Nordrhein-Westfalen. 2016 wurde das sogenannte "Staatstrojaner-Gesetz" verabschiedet.

Die Kritik daran: Ziel dieser Gesetze sei es, die Arbeit der Polizei "vorzuverlagern", überspitzt gesagt: den Täter zu überführen, ehe er überhaupt zuschlägt.

"Eines der symbolhaften Verfahren ist der Bereich der Vorratsdatenspeicherung. Der Staat hat sich in den letzten fünf Jahren in unglaublicher Weise Zugriffsrechte auf personenbezogene Daten verschafft. Die sind ganz häufig fragwürdig." Indra Spiecker, Rechtswissenschaftlerin der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Internetkonzerne saugen Daten der Bürger ab

Aber nicht nur der Staat legt immer größere Datensammlungen an, sondern auch Privatkonzerne wie Google, Amazon oder Facebook. Wie raffiniert Firmen beim Datenabsaugen vorgehen, weiß Andrea Kühl. Sie ist digitale Sicherheitsexpertin bei der bayerischen Polizei und berät ihre Kollegen, wie sie sich und sensible Daten schützen können. Sie rät dazu, in den Einstellungen die Berechtigungen für Apps strikt zu begrenzen.

"Ein Telefon hat viele Schnittstellen nach außen. Das Mikrophon, die Kamera - und es gibt Apps, die verlangen Berechtigungen, wo nicht nachvollziehbar ist, wozu es die braucht. Wenn eine Taschenlampen-App Zugriff braucht auf die Kontakte - da frage ich mich, wofür? Kostenlose Apps wollen oft mehr Zugriff als sie brauchen." Andrea Kühl, digitale Sicherheitsexpertin

Überwachung bis ins heimische Wohnzimmer

Autoren der Universität Braunschweig wiesen kürzlich eine Methode nach, wie der heimliche Datentansfer technisch funktionieren könnte: Bestimmte Apps senden Ultraschall-Signale in einer Frequenz aus, die der Nutzer nicht hören kann. Oder: TV-Spots können mit Ultraschall-Signalen markiert und über das Mikrophon mit den Handys der Fernsehzuschauer verbunden werden, um ihre Nutzungsgewohnheiten zu erfassen.

Angesichts der Orwell'schen Überwachung bis ins heimische Wohnzimmer fordern Wissenschaftler: Bürger müssen in einer Demokratie mehr Rechte an ihren Daten haben. Der Soziologe Jörn Lamla von der Universität Kassel fordert ein radikales Umsteuern der Politik und mehr digitale Mitbestimmungsmodelle. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Bürger in den Aufsichtsräten privater Datenkonzerne eine Stimme bekommen.