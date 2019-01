Datenklau: Andrea Lindholz, CSU: "Hätte jeden treffen können"

radioWelt: Was wollen Sie im Innenausschuss heute besprechen?

Andrea Lindholz: Für uns ist wichtig, dass wir auch von den Behörden noch einmal den Rückblick bekommen und dass die Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, weil ja gerade am Anfang auch nicht klar gewesen war: Ist unsere private IT betroffen oder ist möglicherweise auch unser Bundestagsnetz betroffen?

Und dann wird sich natürlich gleich die Anschlussfrage stellen, weil ich betrachte uns an der Stelle nicht privilegiert. So wie der Täter hier vorgegangen ist, hätte es jeden von uns treffen können - dass wir uns auch gleich mit der Frage beschäftigen, was müssen wir hier in Zukunft verändern. Horst Seehofer hat dazu ja auch schon Einiges angekündigt und wir haben im Koalitionsvertrag schon Planungen, wie zum Beispiel den Ausbau des BSI zum nationalen Cyber-Sicherheitszentrum, auch unter Beteiligung der Länder. Und es wird mit Sicherheit auch gleich um ganz konkrete Maßnahmen gehen.

radioWelt: Aber andere Gesetze, strengere Gesetze, vielleicht größere Behörden - ist das wirklich eine Lösung?

Andrea Lindholz: Es geht bei mir jetzt nicht um strengere Gesetze. Man muss sich die Strafvorschriften anschauen, dann wird der im Prinzip genauso bestraft in der Internetwelt, wie wenn er Ladendiebstähle begeht. Wir brauchen die Ausweitung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie auch im Bereich Verbraucherschutz, damit es frühzeitig tätig wird, wir brauchen auch weitere Zertifizierungen bei Geräten. Wir müssen die Hersteller mit verpflichten, ihre Systeme sicherer zu machen und vor allen Dingen für Kunden bedienerfreundlichere, sicherere Verschlüsselungssysteme anzubieten.

Ich vergleiche das immer mit dem Online-TAN- Verfahren bei Banken, das wir ja alle im Großen und Ganzen nutzen, dieses Zwei-Verschlüsselungssystem. Das müsste man noch viel öfter einführen und das sind die Fragestellungen, die uns beschäftigen werden. Dafür braucht es veränderte Kompetenzen beim BSI, denn es war jetzt zum Beispiel so, dass das BSI gar keine rechtliche Zuständigkeit hat, um sich um diese Dinge zu kümmern oder zum Beispiel den Twitter-Account näher unter die Lupe zu nehmen. Und ich finde, da haben wir schon noch Aufgaben zu erledigen, die nicht in strafverschärfenden Vorschriften bestehen, sondern im Schutz der Infrastruktur.

radioWelt: Viele Experten sagen jetzt, es liegt an jedem Einzelnen, sich besser zu schützen und nicht am Staat.

Andrea Lindholz: Es liegt natürlich auch an jedem Einzelnen, aber wir brauchen auch jemanden, der sich den Hut aufsetzt. Wenn ich zum Beispiel sage, wenn ein Bürger betroffen ist, wohin kann er sich eigentlich wenden? Da hat er im Moment gar nicht viele Möglichkeiten. Für große IT-Unternehmen, für Betreiber kritischer Infrastrukturen sind die Strukturen da, dass sie wissen, an wen sie sich wenden – für den Bürger nicht.

Wenn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie gar nicht dafür zuständig ist, die Verbraucher zu informieren und sie auch zu schützen, dann müssen wir diese Zuständigkeit erst mal einrichten. Und um solche Sachen wird es auch bei den Veränderungen gehen und natürlich muss der Nutzer seine Geräte, seine Passwörter richtig verwenden, muss Updates machen können – das ist völlig klar. Am Ende habe ich immer auch eine Eigenverantwortung. Man muss die Strukturen bereitstellen. Der Staat, vor allem auch die Unternehmen, und der Benutzer, der Einzelne muss das hinterher auch umsetzen. Das ist im Grunde ein Mehrklang, aber dieses ganze Schutzsystem muss einfach stimmen.