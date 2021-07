Dashcams im Urlaub - erlaubt oder nicht?

Sie sind klein, unauffällig und praktisch: Kleine Kameras, die im Auto an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett befestigt werden können. Im Falle eine Falles können die Filmaufnahmen vor Gericht ein Beweismittel sein - lange waren die sogenannten "Dashcams" aber rechtlich umstritten.

Dauerfilmen mit Dashcam ist verboten

So lange es Dashcams gibt, mahnen Datenschützer, dass grundloses Filmen in der Öffentlichkeit gegen die Grundrechte verstoßen kann, zum Beispiel, wenn Filmaufnahmen im Netz landen, ohne dass Personen und Autokennzeichen unkenntlich gemacht wurden. Der Bundesgerichtshof hat deswegen 2018 in einem Grundsatzurteil klar gestellt, dass permanente Aufnahmen ohne Anlass verboten sind.

Moderne Dashcams filmen deswegen nur Clips mit kurzer Dauer, die kontinuierlich überschrieben werden. Diese sogenannte "Loop-Funktion" ist also die Voraussetzung für die legale Nutzung der Kamera. Im Falle eines Unfalls oder einer Erschütterung wird die Aufnahme dann abgespeichert und wäre so auch ein vor Gericht verwertbares Beweismittel. Inzwischen gibt es auch Versicherungsgesellschaften, die für Fahrer mit Dashcam günstigere Tarife anbieten.

Empfindliche Strafen im Ausland

Ähnlich wie in Deutschland ist auch in Österreich der Datenschutz strikt geregelt. Aufnahmen mit einer Dashcam sind bei unseren Nachbarn aber nur für rein private Zwecke gestattet, etwa um eine Fahrt in schöner Landschaft zu dokumentieren. Verboten ist die Verwendung jedoch, wenn die Aufnahmen der Kamera eine überwachende Funktion haben, denn das dürfen in Österreich nur die Behörden. Selbst wenn man mit einem Video ein Fehlverhalten belegen möchte, kann man in Österreich wegen Datenschutzvergehen bestraft werden. Möglich sind Strafen bis zu 25.000 Euro.

In der Schweiz ist es zwar nicht verboten eine Dashcam zu installieren, damit heimlich jemanden zu filmen aber schon. Ebenso wie in Deutschland ist außerdem eine fortwährende Aufnahme illegal. Auch in Luxemburg, Belgien und Portugal ist die Verwendung von Dashcams rechtlich eher problematisch.

Im Zweifel lieber demontieren

Auch wenn Urlaubsländer wie Schweden, Norwegen, Großbritannien, die Niederlande und Italien kein Problem mit der Nutzung von Dashcams haben, sollten sich Reisende anhand ihrer Route vor dem Einsatz des Gerätes im jeweiligen Reiseland nochmal genau informieren. Teilweise ist die Rechtslage schwammig, wie zum Beispiel in Griechenland. Im Zweifel sollte das Gerät daheim bleiben, vielleicht auch weil es Einbrecher anziehen könnte.