Das Wasser bis zum Hals - der Klimakampf kleinster Inselstaaten

Das Geld für Inselstaaten fließt nur spärlich

Die Klage der Inselstaaten ist oft eine Anklage: Dass diejenigen, die diese Krise hervorgerufen haben, die Industrieländer mit ihren riesigen Emissionen, die ärmeren Länder, die am meisten darunter leiden, im Stich lassen. Eigentlich sollten schon seit 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar in ärmere Länder fließen, für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Ein Ziel, das wohl 2023 das erste Mal erreicht wird. Nach eigenen Angaben benötigen die pazifischen Länder 750 Milliarden US-Dollar jährlich.

Obama sieht vor allem China und Indien in der Pflicht

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat bei seinem Auftritt in Glasgow entschieden auf die Verantwortung der Industriestaaten für die ärmeren Länder gepocht. Aber bei allen Plänen seien vor allem zwei Länder entscheidend: "Selbst wenn alle Industrieländer täten, was sie tun müssten. Wenn Indien und China so weitermachten, wie wir es getan haben, ist es egal, was wir jetzt tun. Dann stehen wir immer noch einen Meter 20 tief im Wasser".

Etwa so tief wie Tuvalus Außenminister bei seiner Rede.

