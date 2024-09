Das Wahlergebnis in Sachsen wurde nicht manipuliert

Der Reihe nach: An der Stimmenverteilung änderte sich nichts. Anhand dieser bestimmt der Wahlleiter die Mandatsverteilung. Dabei wendet er ein transparentes mathematisches Verfahren an, das üblicherweise von einer Software durchgeführt wird. Es kann aber auch händisch berechnet werden. Eine Wahlmanipulation bei der Sitzverteilung lässt sich daher ausschließen. Der #Faktenfuchs erklärt das Verfahren und ordnet die Hintergründe ein.

Was war die Erklärung des Wahlleiters?

Am Montagmorgen schrieb der Landeswahlleiter in einer Pressemitteilung: "Aufgrund eines Softwarefehlers wurde heute Nacht eine falsche Sitzzuteilung nach dem vorläufigen Ergebnis veröffentlicht."

Zwei Tage später gab der Landeswahlleiter in einer weiteren Pressemitteilung bekannt, dass der Fehler behoben wurde. Davor sei das Ergebnis bereits händisch nachgerechnet worden, teilte die Pressesprecherin auf #Faktenfuchs-Nachfrage mit. Sie erklärte zudem, dass der Softwarefehler darin bestand, "dass ab der Zuteilung des 117. Sitzes die Sitze nicht mehr dem mathematisch höchsten Teiler zugewiesen wurden." Eine nähere Erklärung dazu, wie die Sitzzuteilung berechnet wird, finden Sie weiter unten im Text.

Auf weitere Nachfragen, wie dieser Softwarefehler genau zustande kam, und welche Software verwendet wurde, antwortete die Pressesprecherin lediglich: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus Gründen der Informationssicherheit keine Einzelheiten zur eingesetzten Software, ihren Funktionen und zu Verfahrensbeteiligten veröffentlichen können".

Warum kann Manipulation trotzdem ausgeschlossen werden?

Trotz dieser Intransparenz ist es ausgeschlossen, dass die neue Sitzzuteilung eine Folge gezielter Manipulation ist. "Ich würde keinen Punkt sehen, an dem man da manipulieren kann", sagt Matthias Cantow, Betreiber des Blogs wahlrecht.de. Denn jeder könne mit den Stimmzahlen und dem gesetzlich festgelegten Verfahren ausrechnen, welche Partei wie viele Mandate erhält. Dieses Verfahren ergibt für die AfD die Anzahl von 40 Sitzen im Landtag.

Damit ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass dieser Fehler unentdeckt geblieben wäre. "Wir waren auch nicht die einzigen, die das berechnet haben", so Cantow. Zusätzlich haben auch die Parteien die Möglichkeit, das Wahlergebnis zu überprüfen. Denn sie sind Teil des Wahlausschusses, der die Verteilung der Mandate in einer öffentlichen Sitzung offiziell feststellt. Diese Sitzung findet dieses Jahr am 13. September um 9 Uhr im Statistischen Landesamt Sachsen in Kamenz statt.

Stimmenverteilung korrekt, Mandatsverteilung fehlerhaft berechnet

Klar ist, dass der Fehler zwischen kurz nach Mitternacht und 00:51 auftrat, als das vorläufige Ergebnis verkündet wurde. Laut Medienberichten waren um 00:06 alle Stimmen von den Kommunen gezählt und beim Landeswahlleiter eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt kommt die Wahlsoftware bei der Sitzverteilung zum Einsatz – oder mehrere, so Cantow.

Die Wahlsoftware vom Landeswahlleiter führt mindestens zwei Rechnungen durch: 1) Wie viele Stimmen jeder Kandidat und jede Partei für sich gewinnen konnte, und 2) wie viele Sitze die Partei demnach im Landtag erhält.

Bei der ersten Rechnung lief in Sachsen alles glatt. Wie auch der Landeswahlleiter in einer Pressemitteilung drei Tage nach der Wahl noch einmal betonte, waren die aus den Wahlkreisen übermittelten Stimmen korrekt zusammengerechnet worden. (Die Manipulation von mehr als 100 Wahlzetteln zugunsten der Partei "Freie Sachsen", die in verschiedenen Wahlkreisen auffiel, hat keine Auswirkungen auf die Sitzverteilung.) Bei der zweiten Rechnung, der Umrechnung der Stimmen in Sitze, trat jedoch ein Fehler auf. Wie konnte das passieren?

Hintergrund: Wie funktioniert das Rechenverfahren?

Zur Umrechnung der Stimmen in Mandate wird das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë, benannt nach dem französischen Mathematiker Jean-André Sainte-Laguë, angewendet. In die Berechnung der Sitze im Landtag fließen die Listenstimmen aller Parteien ein, die mindestens fünf Prozent der Listenstimmen erhalten haben. Dazu kommen die Stimmen der Parteien, die in mindestens zwei Wahlkreisen ein Direktmandat gewonnen haben – und damit über die sogenannte Grundmandatsklausel in den Landtag einziehen. Der Landtag in Sachsen hat insgesamt 120 Sitze.

Einer dieser Sitze geht an die Freien Wähler, weil sie den Wahlkreis Leipzig Land 3 gewonnen haben. Der Kandidat Matthias Berger zieht also sicher in den Landtag ein. Da die Freien Wähler aber nur einen Wahlkreis gewonnen und weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten haben, werden sie bei der Vergabe der restlichen Sitze nach dem Saint-Laguë-Verfahren nicht berücksichtigt. Es bleiben also noch 119 Sitze, die auf die anderen Parteien verteilt werden: CDU, AfD, SPD, Grüne und BSW (die alle mehr als fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten haben) sowie die Linke (die zwei Wahlkreise gewonnen hat).