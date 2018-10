Das Tier: Bester Freund und billige Ware

Als Reinhard Herb vor 40 Jahren seinen Hof übernahm, hatte er 30 Milchkühe. Damals meinten seine Verwandten, er hätte damit ausgesorgt. Doch es kam schnell ganz anders: Durch Agrarreformen und die Konkurrenz auf dem Weltmarkt hält die Landwirt-Familie heute mehr als 33.000 Tiere: 32.000 Masthühner, 1.500 Mastschweine und 300 Rinder. Für Bauer Herb ist Massentierhaltung keine Idealvorstellung, sondern ein Muss zum Überleben.

"Ich hab in meinem Leben schon mehr als 100.000 Schweine gemästet und habe eine gewisse Erfahrung. Ich bin mir sicher, den Tieren geht es gut, aber ich sage auch, man kann es besser machen." Reinhard Herb, Landwirt in Sielenbach

Kann Massentierhaltung würdig sein?

Sein Sohn Richard ist ebenfalls Landwirt geworden, freiwillig. Aber Wertschätzung für seine Arbeit gibt es so gut wie keine, meint er. Viele Menschen sind gegen Massentierhaltung, aber wenn sie einkaufen, soll das Fleisch billig sein. In Sielenbach wehrte sich eine Bürgerinitiative gegen Herbs Expansion - erst gegen den Schweinestall und dann gegen den Hühnerstall. Bis zu 40.000 Masthühner und 1.500 Mastschweine halten sie jetzt, letztere konventionell mit Spaltenboden.

Vier Monate verbringen die Schweine ausschließlich in den Boxen - dann werden sie geschlachtet. Auch die Hähnchen halten sie konventionell: eine riesige Halle mit Heizung, automatischer Belichtung und Fütterung. Fast 40 Tage werden die Tiere gemästet. Für ihr Fleisch bekommt die Landwirtefamilie 1 Euro pro Kilo. Konventionelle Betriebe stehen unter Preisdruck, sie müssen für Tierwohl selbst zahlen. Das Problem: auch die meisten Verbraucher sind nicht bereit, für Tierwohl und artgerechte Haltung zu zahlen, sondern die meisten kaufen preisbetont ein.

"Ich verstehe ja den Wunsch vom Verbraucher nach Idylle, so wie es in der Werbung suggeriert wird, dass das Hühnchen auf der Weide herum hüpft und wir davon 80 Millionen Menschen in Deutschland ernähren können. Aber wer ein bisschen Realitätssinn hat, der muss sehen, dass das so nicht funktioniert." Richard Herb, Landwirt in Sielenbach

In Umfragen wollen die meisten Verbraucher mehr Tierwohl und eine artgerechte Haltung. Doch vielen ist dann ein Bio-Produkt, das diese Wünsche erfüllt, zu teuer.

Die meisten Verbraucher hätten keinen Bezug und keine Vorstellung von moderner Landwirtschaft und die Werbung würde viel Falsches suggerieren, sagt Richard Herb. Dass er keinen persönlichen Bezug mehr zu seinen Tieren hat, findet der Bauer schade.

Qualvolle Überzüchtung für den Tierfreund

Auch wer nur ein einziges Haustier hat, das er heiß und innig liebt, kann - indirekt - zum Tierquäler werden. So züchtet der Mensch seit Jahrtausenden Hunde, je nach seinem Gebrauch, als Jagd-, Hüte- oder Schutzhund. Was neu ist: sein Zweck als Schoßhund. Diese Hunde sollten handlich, süß, niedlich und verspielt sein. Und am besten noch dem sogenannten Kindchenschema entsprechen, das heißt: kurze Nase, große Augen. So wie der Mops. Das Tier erfuhr dadurch viel liebevolle Zuwendung, aber auch viel Leiden.