Das Tagesgespräch: Wie viel Normalität soll jetzt wieder sein?

Trotz Impfungen kehrt in Senioren- und Pflegeheimen keine Normalität zurück. Zwar hat jede Einrichtung ihr eigenes Hygienekonzept, doch die Verpflichtung zu Maske, negativem Schnelltest, Abstand und Co. hat sich nur wenig oder gar nicht gelockert. Besucher von außen werden in vielen Einrichtungen weiterhin nur einzeln und zeitlich begrenzt zugelassen. Warum eigentlich, wo die Älteren durch die Impfung doch jetzt endlich gut geschützt sind?

Geimpft - und weiter auf Abstand

In vielen Alten- und Pflegeheimen wird der Wunsch nach Erleichterungen für Bewohner, Pflegepersonal und Besucher immer lauter. Geht es nach den Gesundheitsministern der Länder, sollen schon bald wieder mehr Besuche in Senioren- und Pflegeheimen möglich sein. Doch eine konkrete Perspektive für Lockerungen gibt es bisher nicht. Wie viel Spielraum bleibt den Heimen, eigenständig etwas zu verändern? Welche Ansatzpunkte wären sinnvoll? Oder sind die Unwägbarkeiten im Umgang mit einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit einfach zu groß? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie viel Risiko, wie viel Normalität halten Sie für sinnvoll?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderatorin Eva Kötting ist Ursula Cieslar, Stiftsdirektorin, KWA Hanns-Seidel-Haus in Ottobrunn.

