Das Tagesgespräch: Welche Folgen muss die Masken-Affäre haben?

Die Unions-Abgeordneten Nikolas Löbel und Georg Nüßlein haben inzwischen wegen der Masken-Affäre ihre Partei verlassen. Beide hatten Hunderttausende Euro an Provision für die Vermittlung von Corona-Masken kassiert. Der Schaden für die Partei ist groß. Aber hat die Union die Masken-Affäre damit schon überstanden? Immerhin: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind am kommenden Wochenende Landtagswahlen.

Schaden für die Union

Persönliche Bereicherung in einer weltweiten Krise: Ist das schamlos? Unanständig? Justiziabel? Wie kommt es, dass Lobbyismus und Korruption im parlamentarischen Betrieb so wenig geahndet werden? Fehlen die entsprechenden Regeln? Was meinen Sie? Nimmt sogar die Demokratie insgesamt Schaden, wenn sich einzelne Volksvertreter die Taschen füllen?

Was meinen Sie?

Zu Gast bei im Tagesgespräch bei Bayern 2-Moderatorin Christine Krueger ist Imke Dierßen, politische Geschäftsführerin Lobbycontrol.

